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Земан считает, что НАТО «трусливо капитулировала» в Афганистане 

РИА Новости 1 час назад
«НАТО трусливо капитулировала в Афганистане»
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
НАТО "трусливо капитулировала" в Афганистане, прекратив переговоры с радикальным движением "Талибан", страна после этого может превратиться в новый международный центр терроризма, считает чешский президент Милош Земан.
В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил тайно готовившуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде. Причиной своего решения Трамп назвал теракт в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий. В свою очередь, представители талибов, по сообщению телеканала ToloNews, заявили о своем намерении продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана.
"НАТО должна активнее бороться с международным терроризмом, а не освобождать для него позиции, как, например, произошло в Афганистане. Переговоры там были остановлены, и никто не гарантирует, что в будущем они возобновятся", — сказал Земан в эфире TV Barrandov.
По мнению чешского президента, в такой ситуации у "Талибана" есть все возможности для того, чтобы полностью поставить под свой контроль Афганистан и создать из него новый международный террористический центр, финансируемый средствами от продажи наркотиков. "Ведь Афганистан является крупнейшим производителем опиума в мире", — добавил Земан.
"К сожалению, НАТО все делает для того, чтобы покинуть место своего последнего действия — Афганистан. И это мне видится как капитуляция и трусость, я говорю об этом вслух", — подчеркнул президент Чехии.
В настоящее время в Афганистане находятся 16 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 14 тысяч — американцы.
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Теги:
Ближний Восток , Азия , Армия , В мире , США , Милош Земан , Дональд Трамп , Талибан , НАТО , Афганистан , Кабул
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