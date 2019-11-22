Земан считает, что НАТО «трусливо капитулировала» в Афганистане

В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил тайно готовившуюся встречу с ключевыми лидерами "Талибана" и отдельно президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде. Причиной своего решения Трамп назвал теракт в Кабуле , в результате которого погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий. В свою очередь, представители талибов, по сообщению телеканала ToloNews, заявили о своем намерении продолжать борьбу до тех пор, пока иностранные войска не будут выведены из Афганистана.

"НАТО должна активнее бороться с международным терроризмом, а не освобождать для него позиции, как, например, произошло в Афганистане. Переговоры там были остановлены, и никто не гарантирует, что в будущем они возобновятся", — сказал Земан в эфире TV Barrandov.

По мнению чешского президента, в такой ситуации у "Талибана" есть все возможности для того, чтобы полностью поставить под свой контроль Афганистан и создать из него новый международный террористический центр, финансируемый средствами от продажи наркотиков. "Ведь Афганистан является крупнейшим производителем опиума в мире", — добавил Земан.

"К сожалению, НАТО все делает для того, чтобы покинуть место своего последнего действия — Афганистан. И это мне видится как капитуляция и трусость, я говорю об этом вслух", — подчеркнул президент Чехии.

В настоящее время в Афганистане находятся 16 тысяч военнослужащих стран НАТО, из них 14 тысяч — американцы.