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Политика

Турция готова выйти из сделки с Россией 

News.ru 34 минуты назад
Турция готова выйти из сделки с Россией
Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности снова приступить к операции в Сирии и о не выполненных Россией обещаниях вызвало недоумение у российского руководства, которое, по-видимому, рассчитывало, что вопрос о севере Арабской Республики ушёл «вниз» двусторонней повестки. Минобороны РФ не только дало понять об увеличении присутствия в граничащих с Турцией районах, но и предупредило о рисках обострения. В экспертной среде говорят, что Анкара хотела бы расширить подконтрольную ей зону в Сирии.
О том, что заявление Чавушоглу о невыполнении Россией обещаний и готовности возобновить военную операцию было неожиданным, заявили в Минобороны России. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что последствия подобных демаршей могут быть непредсказуемыми.
Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции, — сказал представитель российского оборонного ведомства.
Ситуация обострилась на фоне выступления Чавушоглу, который вечером 18 ноября заявил, что северные районы Сирии так и не были «очищены» от курдских военизированных формирований, связанных с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). По словам шефа турецкой дипломатии, ни Россия, ни США не выполнили своих обещаний по отводу курдских соединений и их тяжёлой техники от границы с Турцией.
Выполнили ли они всё, что было необходимо по соглашениям? Нет, они не выполнили до сих пор. Но они должны, — заявил Чавушоглу членам комитета по планированию и бюджету в парламенте Турции.
Если россияне и американцы продолжат, по мнению Анкары, игнорировать сделку с турками, то тогда военная операция на севере Сирии будет возобновлена. У Турции, по словам Чавушоглу, нет другого выбора, кроме как очистить приграничную зону от всех «террористических группировок».
Заочно отвечая на выпады Чавушоглу, Конашенков 19 ноября заявил, что российская сторона «в полном объёме выполнила и продолжает выполнять» положения сочинского меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией» от 22 октября. Официальный представитель российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что разведение конфликтующих сторон на севере Сирии обеспечено досрочно, что проводится совместное с Турцией патрулирование приграничной территории. Кроме того, в целях нормализации обстановки в приграничные районы Сирии продолжают перебрасываться дополнительные силы российской военной полиции. На эти слова турецкая пресса обратила особое внимание. Вероятно, это отправило Анкаре сигнал о рисках конфронтации. По замечанию Конашенкова, российским Центром по примирению также сейчас отправляется гуманитарная помощь жителям Заевфратья.
В экспертной среде полагают, что слова Чавушоглу указывают на то, что турецкое руководство осознаёт нереализованность своих планов на севере. Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам заявил News.ru, что Анкара не добилась своих целей в ходе операции.
Тимур Ахметов, эксперт Российского совета по международным делам:
Очевидно, Анкара не добилась своих целей в ходе операции. Наоборот, турецкие силы сейчас ещё больше открыты для нападений со стороны вооружённых групп сирийских курдов. Публичные заявления турецкого руководства, следовательно, указывают на недовольство тем, что Анкаре не дали «зелёный свет» на других участках. Турция обременена договорённостями с Россией, но не может напрямую ставить под угрозу российских военных.
Военная операция «Источник мира» в северных районах Сирии началась 9 октября. Целью кампании было формирование «чистой» буферной зоны, которая призвана оградить турецкие рубежи от вооружённых формирований, связанных с РПК. Эта зона гипотетически могла бы стать местом для возвращения сирийских беженцев. Об операции были оповещены глобальные игроки, однако она не получила поддержки. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден 22 октября прибыть в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Президенты согласовали и подписали меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. По этим договорённостям российская военная полиция и сотрудники сирийской пограничной службы с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой «зоной безопасности» на севере Сирии. К 29 октября курдские формирования должны были закончить вывод оттуда отрядов. Именно этот пункт сейчас и является главным предметом споров.
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Теги:
Ближний Восток , Конфликты , Статьи , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Мевлют Чавушоглу , Игорь Конашенков , Министерство обороны , МИД , Парламент Турции , Рабочая партия Курдистана , МИД Турции , Анкара , Сирия , США , Турция
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