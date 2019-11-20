Турция готова выйти из сделки с Россией

О том, что заявление Чавушоглу о невыполнении Россией обещаний и готовности возобновить военную операцию было неожиданным, заявили в Минобороны России. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что последствия подобных демаршей могут быть непредсказуемыми.

Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции, — сказал представитель российского оборонного ведомства.

Ситуация обострилась на фоне выступления Чавушоглу, который вечером 18 ноября заявил, что северные районы Сирии так и не были «очищены» от курдских военизированных формирований, связанных с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). По словам шефа турецкой дипломатии, ни Россия, ни США не выполнили своих обещаний по отводу курдских соединений и их тяжёлой техники от границы с Турцией.

Выполнили ли они всё, что было необходимо по соглашениям? Нет, они не выполнили до сих пор. Но они должны, — заявил Чавушоглу членам комитета по планированию и бюджету в парламенте Турции.

Если россияне и американцы продолжат, по мнению Анкары, игнорировать сделку с турками, то тогда военная операция на севере Сирии будет возобновлена. У Турции, по словам Чавушоглу, нет другого выбора, кроме как очистить приграничную зону от всех «террористических группировок».

Заочно отвечая на выпады Чавушоглу, Конашенков 19 ноября заявил, что российская сторона «в полном объёме выполнила и продолжает выполнять» положения сочинского меморандума «О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией» от 22 октября. Официальный представитель российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что разведение конфликтующих сторон на севере Сирии обеспечено досрочно, что проводится совместное с Турцией патрулирование приграничной территории. Кроме того, в целях нормализации обстановки в приграничные районы Сирии продолжают перебрасываться дополнительные силы российской военной полиции. На эти слова турецкая пресса обратила особое внимание. Вероятно, это отправило Анкаре сигнал о рисках конфронтации. По замечанию Конашенкова, российским Центром по примирению также сейчас отправляется гуманитарная помощь жителям Заевфратья.

В экспертной среде полагают, что слова Чавушоглу указывают на то, что турецкое руководство осознаёт нереализованность своих планов на севере. Проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам заявил News.ru, что Анкара не добилась своих целей в ходе операции.

Тимур Ахметов, эксперт Российского совета по международным делам:

Очевидно, Анкара не добилась своих целей в ходе операции. Наоборот, турецкие силы сейчас ещё больше открыты для нападений со стороны вооружённых групп сирийских курдов. Публичные заявления турецкого руководства, следовательно, указывают на недовольство тем, что Анкаре не дали «зелёный свет» на других участках. Турция обременена договорённостями с Россией, но не может напрямую ставить под угрозу российских военных.