Турция готова выйти из сделки с Россией

Эксперт объяснил демарш Турции по Сирии

«Рамблер» писал, что ранее Мевлюта Чавушоглу заявил, что в случае невыполнения обязательств со стороны России по отводу курдских формирований из зоны безопасности, Анкара планирует возобновить военную операцию в Сирии.

«Очевидно, Анкара не добилась своих целей в ходе операции. Наоборот, турецкие силы сейчас ещё больше открыты для нападений со стороны вооружённых групп сирийских курдов. Публичные заявления турецкого руководства, следовательно, указывают на недовольство тем, что Анкаре не дали «зелёный свет» на других участках», — прокомментировал слова главы турецкого МИДа Тимур Ахметов.

Он также высказал мнение, что Турция «обременена договорённостями с Россией, но не может напрямую ставить под угрозу российских военных».

Ранее, 9 октября, на севере Сирии стартовала военная операция Турции «Источник мира». Она была направлена против формирований курдов. Действия Анкары были осуждены как официальным Дамаском, так и мировым сообществом.