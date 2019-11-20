Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Общество

Эксперт объяснил демарш Турции по Сирии 

Рамблер 13 минут назад
Турция готова выйти из сделки с Россией
Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности снова приступить к операции в Сирии и о не выполненных Россией обещаниях показывает, что Анкара не добилась своих целей. Об этом News.ru заявил проживающий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.
«Рамблер» писал, что ранее Мевлюта Чавушоглу заявил, что в случае невыполнения обязательств со стороны России по отводу курдских формирований из зоны безопасности, Анкара планирует возобновить военную операцию в Сирии.
«Очевидно, Анкара не добилась своих целей в ходе операции. Наоборот, турецкие силы сейчас ещё больше открыты для нападений со стороны вооружённых групп сирийских курдов. Публичные заявления турецкого руководства, следовательно, указывают на недовольство тем, что Анкаре не дали «зелёный свет» на других участках», — прокомментировал слова главы турецкого МИДа Тимур Ахметов.
Он также высказал мнение, что Турция «обременена договорённостями с Россией, но не может напрямую ставить под угрозу российских военных».
Ранее, 9 октября, на севере Сирии стартовала военная операция Турции «Источник мира». Она была направлена против формирований курдов. Действия Анкары были осуждены как официальным Дамаском, так и мировым сообществом.
22 октября в Сочи после переговоров президентов России и Турции был подписан меморандум, предусматривающий введение на территорию Сирии российских военных формирований для отвода курдских соединений на 30 км от границы с Турцией. В ответ на заявление Чавушоглу Минобороны России напомнило, что положения меморандума выполнены в полном объеме.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
Комментарии9 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Ближний Восток , В мире , Конфликты , Статьи , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , МИД Турции , Анкара , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену 7
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 6
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 155
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 62
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 129
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение