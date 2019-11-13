Асад хочет предотвратить восстание родственников

Почему прибрежные районы Сирии стали новым фронтом

Родная провинция сирийского президента Башара Асада Латакия , становится местом нового конфликта, главными участниками которого выступают иррегулярные формирования, некогда воевавшие на стороне официального Дамаска . Баасистское правительство пытается усмирить покровителей этих мелких соединений, которые получали доход от незаконной деятельности в Латакии. Под ударом — родственники президентской семьи. Последние события говорят о том, что постепенно сирийский конфликт превращается в войну за передел сфер влияния в тылу. Причиной является страх властей потерять свои позиции.

Наиболее заметные столкновения разгорелись в центральной части Латакии между силами безопасности Сирийской Арабской Республики (САР) и иррегулярными формированиями, которые подчиняются известному контрабандисту и владельцу местной сети казино Гайдаку Дибу. Представители сирийских силовых ведомств попытались арестовать Гайдака после того, как из президентского дворца поступили соответствующие распоряжения. Наблюдатели говорят, что приказ поступил от супруги президента Асмы Асад. В результате столкновений пострадали не только члены местных отрядов, но и представители сирийских ведомств. Не исключено, что формальной причиной для ареста стал наркотрафик, который контролировал Гайдак. При этом его судьба остаётся неизвестной: появлялись сообщения о его гибели в результате специальной операции, однако они не находят подтверждения.

Официальные сирийские СМИ сообщили только о том, что один из патрулей вышел на след некого «человека, находящегося в розыске». Сам Гайдак является сыном генерал-майора Марвана Диба, который приходится Башару Асаду двоюродным братом. Марван Диб в 1990-е сам становился мишенью для правительственных сил на фоне конфликта с кузеном действующего президента — Фавазом Асадом, контролировавшим контрабанду вдоль практически всего сирийского побережья. Помогали Фавазу алавитские военизированные формирования — Шабиха. После событий 2011 года они понадобились на фронте, в связи с чем наблюдатели фиксировали спад контрабандной активности на территории Латакии. Однако сейчас, когда судьба большинства сирийских провинций, находившихся в эпицентре гражданской войны, по большому счёту решена, старые проблемы, связанные с незаконной деятельностью, по-видимому, снова выходят на поверхность.

В течение последних нескольких месяцев правительственные силы Сирии, которые работают, как утверждают местные СМИ, при содействии российских военных, пытаются восстановить контроль над Латакией. За годы войны провинция практически перешла под власть некогда лояльных Дамаску иррегулярных формирований, получающих существенные доходы от краж, мародёрства и контрабанды. Силы безопасности САР, в частности, проводили соответствующие рейды в районах Кардаха и Джабла, где действуют свои, местные соединения. Ещё в 2018 году появлялись сообщения, что Дамаск намерен усилить контингент в Латакии для борьбы с незаконными бандформированиями. Наблюдатели нередко говорят, что провинция — несмотря на свою видимую стабильность и образ цитадели сирийской политической элиты — за годы войны полностью перешла в руки полевых командиров и криминальных элементов. Во многом этому «помогла» сама политическая элита.

Летом этого года западные исследователи фиксировали заметное увеличение количества преступлений, совершённых ополченскими формированиями в Латакии. На пике, в частности, были дела, связанные с кражей автомобилей и похищениями с целью выкупа. В марте республиканская гвардия совместно с российскими военными предприняла попытку арестовать двоюродного брата сирийского президента Таляля Асада. Причины для его ареста остаются неясными, однако, похоже, что он отказался от прямого приказа отправить одного из своих подчинённых в Дамаск для расследования действий контрабандистов. Столкнувшись с силами республиканской гвардии Сирии, Таляль сбежал в Кардаху где он не только потеснил гражданских и военных представителей президентского дворца, но и даже, если верить западным исследователям, инициировал обстрелы Латакии.

В том, что иррегулярные формирования в прибрежных районах Сирии не смогут концентрировать власть в своих руках, нет сомнений. Однако неясно, кто заполнит вакуум в сфере безопасности в Латакии. Пока официальный Дамаск пытается осторожно сбалансировать интересы каждого международного игрока, который оказывает ему помощь, но никто не знает, как будут разворачиваться события дальше.