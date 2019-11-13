Почему «Железный купол» бессилен против кустарных ракет

Почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет

Самая технологически развитая страна Ближнего Востока — Израиль — вновь подверглась атаке со стороны противника, обладающего крайне примитивным оружием. И атака эта была в какой-то мере успешна. Почему же даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами?

В ночь на 12 ноября 2019 года территория Израиля подверглась мощному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По сообщениям израильских СМИ, около 50 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, в то время, как система ПВО «Железный купол» смогла перехватить лишь порядка 20 из них.

Интересно, что ровно год назад, 12-13 ноября 2018 года по территории Израиля из сектора Газа палестинцами тоже было запущено 460 ракет, из которых «Железный купол» смог перехватить, по данным различных источников, лишь от 60 до 106. Тогда это привело к большим разрушениям: Израиль сообщил о 50 пострадавших, а один из израильских военнослужащих получил тяжёлые ранения.

Как оказалось, за прошедший год никакого внятного ответа на такую массированную угрозу у создателей «Железного купола» не возникло. Теперь систему ПВО Израиля пробил не рекордный пуск в 460 ракет, а вполне обыденны й, беспокоящий удар из полусотни ракет. Как такое произошло?

Ближневосточный «пятачок»

Нынешняя эскалация конфликта вокруг сектора Газа — отнюдь не первая. Горячая и холодная война идёт между Израилем и арабскими странами идёт вот уже больше 60 лет — с 1947 года. За этот длительный период стороны конфликта так и не смогли выйти на устойчивое мирное соглашение: вопрос территорий, оккупированных Израилем, никак не позволяет убрать основные противоречия, которые постоянно подпитывают этот многогранный и сложный конфликт.

Впрочем, уже начиная с середины 2000-х годов, со стороны Израиля подход к удержанию оккупированных территорий «любой ценой» сменился на более взвешенный. Израиль вывел из сектора Газа войска и ликвидировал там свои поселения. Тем не менее, ещё около 550 тысяч жителей и до сих пор находятся в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан и на Голанских высотах, которые определяются мировым сообществом в качестве оккупированных территорий.

Ещё одним фактором, который напрямую влияет на положение Израиля, является малый размер его населённой территории. Так, от израильско-ливанской границы до города Хайфа расстояние составляет лишь около 35 километров, а расстояние от Северной Газы до Иерусалима — чуть больше 60 километров.

В таких условиях большая часть территории Израиля оказывается доступной не просто для ракет, запускаемых с территории Ливана или из Сектора Газа, но и для артиллерийских и миномётных обстрелов. В силу чего вопрос обеспечения безопасности в сложившейся для Израиля внешнеполитической ситуации имеет первоочередной характер. У страны просто нет «оперативной глубины», в раках которой могут действовать привычные нам комплексы ПВО, ориентированные на дальнее обнаружение угроз, селекцию целей и эшелонированные системы авиационной, ракетной и артиллерийской противовоздушной обороны.

Хотя таковые у Израиля тоже имеются — это американские комплексы «Пэтриот» и собственные ЗРК «Хец». Однако это, скорее, «большое ПВО», которым слишком дорого и практически невозможно перехватить массовые запуски кустарных ракет «Кассам» из Сектора Газа.

«Железный купол»: система абсолютного компромисса

Мощные ЗРК «Пэтриот», поставленные Израилю в 1991 году, неплохо управились с ударами иракских «Скадов» по Израилю во время войны в Персидском заливе в 1991, но оказались практически бесполезны в борьбе с миномётными и ракетными обстрелами со стороны Сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и с территории юга Ливана. При этом стоимость единичного запуска ракеты «Пэтриот» составляла около 3 млн долларов. А это делало американский ЗРК просто «золотым» в случае его борьбы с самодельными «Кассамами» или «Градами» противников Израиля — ХАМАСа «Хезболлы» , которые производили свои «трубы со взрывчаткой и порохом» буквально в гаражах на границе с Израилем.

Вариантом противодействия стала разработка высокотехнологичной системы ПВО для поражения всех видов угроз — начиная от оперативно-тактических ракет типа «Скад» и заканчивая кустарными неуправляемыми ракетами и минами.

В требования к такому комплексу входило важнейшее условие — стоимость его единичного запуска должна была быть максимально низкой.

Система, получившая название «Железный купол», победила в конкурсе, объявленном армией Израиля в 2005 году. «Железный купол» обошёл как своих аналогичных конкурентов (например, ЗРК «Паамон»), так и весьма экзотические системы, например, лазерный комплекс ПВО «Наутилус». В итоге надо сказать, что система «Купола» вышла на редкость удачной. Стоимость единичной батареи ПВО составила лишь около 50 млн долларов (для сравнения: одна батарея ЗРК «Пэтриот» обходится от 4 до 9 млрд долларов), а стоимость пуска одной ракеты комплекса в конечном счете была снижена до 20 тысяч долларов.

Тем не менее, всё в жизни имеет свою цену. «Железный купол» оказался очень неплохой тактической системой ПВО, но его основной недостаток был очевиден с самого начала — система была принципиально запланирована на перехват каждой ракеты своими собственными противоракетами. Это позволяло элементарно «перегрузить» развёрнутые ЗРК «Купол» с помощью массированного пуска атакующих ракет, которые бы просто истощали возможности ЗРК по селекции и поражению целей. Кроме того, даже стоимость в 20 тысяч долларов для единичной противоракеты комплекса всё равно оказывалась многократно превышающей стоимость любой из возможных перехватываемых ракет.

Однако до сих пор на такой недостаток «Железного купола» просто закрывали глаза: ведь с пусками единиц или даже десятков дешёвых «Кассамов» и «Градов» он справлялся достаточно неплохо.

Падение «Купола»

Что же произошло в ночь с 12 на 13 ноября 2018 года, когда через «Купол» был впервые массировано пробит палестинскими ракетами? Судя по всему, тогда ХАМАС чётко спланировал свою ракетную атаку Израиля, осуществив запуск всех ракет практически одновременно.

В одну батарею «Железного купола» обычно входит 3 или 4 пусковых установки, каждая из которых содержит до 20 ракет. Таким образом, единичная батарея «Купола» в идеале может одновременно поразить до 80 целей, после чего батарее требуется перезарядка. Иначе говоря, сбитые тогда 60 или 106 ракет вполне соответствуют предельной противоракетной мощности 1-2 батарей «Железного купола».

Конечно, в настоящее время в Израиле развёрнуто уже 10 батарей «Купола», однако они прикрывают все ракетоопасные направления, в силу чего в отражении прошлогоднего удара с Газы, скорее всего, были задействованы лишь некоторые из них. А вот вчерашний запуск — это перегрузка лишь одной батареи «Купола». Поэтому сегодняшнее сообщение гораздо более показательно: оказывается, для «пробоя» системы ПВО достаточно перегрузить лишь одну батарею, после чего вся система «Купола» начинает захлебываться.

Кроме того, теперь вызывают сомнения вызывают и цифры эффективности «Купола». Так, армия Израиля любит оперировать цифрами в 85-95%, подчёркивая, что практически любая ракета «Купола» находит свою цель. С другой стороны,

существует мнение профессора MIT Теодора Постола и израильского ракетного специалиста Мордехая Шефера, которые в своих исследованиях показали, что реальная эффективность «Купола» составляет лишь около 5% — и большую часть работы ПВО «выполняют» сами низкотехнологичные «Кассамы», просто не попадая по заявленным целям или разрушаясь ещё в полёте.

Одно из последних исследований по вопросу эффективности «Купола», которое было опубликовано в апреле 2018 года канадским специалистом по вооружениям, Майклом Армстронгом, показывает, что эффективность «Железного купола» составляет от 32 до 75%. В своём исследовании Армстронг проанализировал количество смертей, ранений и имущественных претензий, которые были вызваны ракетными атаками в четырех ближневосточных конфликтах. В этот список вошли Вторая Ливанская война 2006 года, операция «Литой свинец» в 2008-2009 годах, операция «Облачный столп» в 2012 году и операция «Нерушимая скала» в 2014 году. При этом Армстронг специально включил в сравнение операции 2006 и 2008-2009 годов, когда «Железный купол» ещё не стоял на вооружении, чтобы оценить, насколько его работа улучшила показатели совокупных потерь во время операций «Облачный столп» и «Нерушимая скала», когда он уже был на боевом дежурстве.

Исходя из оценок Армстронга, «Железный купол» перехватил от 59 до 75% всех угрожающих ракет во время операции «Нерушимая скала». «Угроза» означает, что ракеты ударили бы по населенным районам, если бы они не были перехвачены заранее. Таким образом, данное исследование фактически нивелирует утверждения тех экспертов, которые считают, что «Купол» пропускает лишь ракеты, падающие в ненаселённой местности, перехватывая все или почти все ракеты, идущие к реальным целям.

Кроме того, Армстронг показал, что в случае «Нерушимой скалы» система «Купола» сработала ещё более-менее пристойно, когда как во время «Облачного столпа» было перехвачено менее 32% от угрожающих ракет.

Таким образом, в утверждении о том, что в прошлогоднем запуске «Железный купол» смог перехватить лишь 106 ракет из 460 запущенных нет ничего необычного. Это вполне сообразуется как с оценками независимых экспертов, так и с физическими возможностями самого «Купола», который критически зависит от массированности проведенного противником запуска. Вчерашний же запуск ракет показал и вовсе критическую уязвимость — 30 достигших цели ракет из 50 запущенных никак нельзя назвать «достойным результатом».

Но это и означает прискорбный для Израиля факт. Небо над «израильской крепостью» снова оказалось, как и в 1991 году, немножечко дырявым. Просто теперь его пробили кустарные «Кассамы», а не иракские «Скады».