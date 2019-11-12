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Израиль уничтожил главаря джихадистов в Газе 

Lenta.ru 35 минут назад
Израиль уничтожил главаря джихадистов в Газе
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Авиации Израиля удалось прицельным ударом уничтожить дом в секторе Газа, в котором находился глава палестинской исламистской группировки «Исламский джихад» Бахаа Абу аль-Ата. Об этом сообщил Twitter-аккаунт израильских вооруженных сил.
К сообщению представители военного ведомства добавили спутниковый снимок дома и фотографию частично обрушившегося здания. В пресс-службе армии рассказали, что операцию одобрил лично израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Агентство Reuters сообщило, что вскоре после израильского авиаудара взрыв прогремел в столице Сирии Дамаске. Представители «Исламского джихада» заявили, что это была атака на дом одного из их лидеров, в результате которой погиб его сын.
Сообщается, что группировки, базирующиеся в Газе, в ответ начали ракетный обстрел территории Израиля. В Тель-Авиве и ряде других городов прозвучали оповещения о воздушной тревоге, в школах отменены занятия.
О последнем масштабном обстреле такого рода сообщалось в мае этого года: тогда боевики выпустили в сторону еврейского государства более 450 ракет, в ответ израильская армия нанесла удары по 220 военным объектам палестинцев. В результате обстрела погиб один мирный израильтянин, жертвы с палестинской стороны неизвестны.
«Исламский джихад Палестины» ставит своей целью священную войну против Израиля. В США, Израиле, странах ЕС и ряде других стран мира эта организация признана террористической
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Министерство обороны , ЕС , Reuters , Газа , Израиль
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