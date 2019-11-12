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СМИ: Израиль закрыл КПП на границе с Газой 

ТАСС + ещё 3 56 минут назад
Израиль закрыл КПП на границе с Газой
Фото: РИА Новости
Израиль во вторник закрыл КПП "Эрез" и "Керем-шалом" на границе с сектором Газа, а также сократил зону рыболовства в Средиземном море для палестинских моряков. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.
По данным радиостанции, в ближайшее время кабинет безопасности еврейского государства соберется для обсуждения ситуации на границе с палестинским приморским анклавом.
В ночь на вторник Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. По данным радио Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.
Утром во вторник сирены воздушной тревоги прозвучали в крупных городах Ашдод и Ашкелон, а также ряде районов на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Израиль
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