СМИ: Израиль закрыл КПП на границе с Газой

Израиль во вторник закрыл КПП "Эрез" и "Керем-шалом" на границе с сектором Газа, а также сократил зону рыболовства в Средиземном море для палестинских моряков. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По данным радиостанции, в ближайшее время кабинет безопасности еврейского государства соберется для обсуждения ситуации на границе с палестинским приморским анклавом.

В ночь на вторник Израиль нанес удар по командиру радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Бахе Абу аль-Ате. По данным радио Kan, которое ссылается на палестинские источники, аль-Ата был убит, еще три человека получили ранения.

Утром во вторник сирены воздушной тревоги прозвучали в крупных городах Ашдод и Ашкелон, а также ряде районов на юге Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа.