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На крупнейшей ГЭС Сирии в Ракке восстановлены четыре гидроагрегата 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
В Ракке запустили крупнейшую ГЭС Сирии
Фото: РИА Новости
Проект восстановления крупнейшей в Сирии ГЭС, расположенной в городе эт-Табка (северная провинция Ракка), выполнен наполовину. Для полного запуска объекта не хватает ремонтных комплектов. Об этом сообщил журналистам гендиректор станции Валад Дарвиш.
ГЭС состоит из восьми гидроагрегатов, каждый из которых вырабатывает 105 МВт. Сейчас работает четыре турбины — их удалось восстановить.
"После боевиков станция была в очень плохом состоянии, — сказал Дарвиш. — Механические блоки были заминированы, электронные блоки они сожгли
Мы восстановили четыре турбины
Нам не хватает запчастей для ремонта. Из восьми поврежденных гидроагрегатов мы собрали четыре, используя запчасти одних турбин для ремонта других".
ГЭС построили полвека назад. Несколько лет округ контролировали боевики ИГ (запрещена в РФ). До войны станция обеспечивала электроэнергией значительную часть страны, сегодня работает примерно на 10% от проектной мощности. Сейчас ГЭС впервые за шесть лет переходит под контроль правительственных сил.
Представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Варнавский сказал в свою очередь, что восстановление ГЭС "повлечет за собой развитие социальной инфраструктуры, промышленности, увеличение количества рабочих мест, снижение социальной напряженности и возвращение к мирной жизни как Заевфратья, так и страны в целом".

Сирия восстанавливается

По сводкам, по всей Сирии наращиваются темпы восстановления инфраструктуры. К третьему кварталу были отремонтированы и введены в эксплуатацию 33663 объекта социальной инфраструктуры и 14427 объектов промышленности. Как сообщал осенью начальник Национального центра управления обороной РФ генерал Михаил Мизинцев, за последние четыре года в родные места уже вернулись 2 млн сирийских граждан, из них 1 млн 304 тыс. внутренне перемещенных лиц и 633 тыс. беженцев из-за рубежа. Эти люди включаются в работу.
Как результат, в Сирии активно восстанавливается промышленность, но экономике остро требуются квалифицированные специалисты. Например, до войны промзона Телль-Курди (провинция Риф— Дамаск) была одним из ведущих производственных агломератов, где работало более тысячи заводов, производивших любые товары — от белья до автомобилей. Восстановить промышленный кластер в кратчайшие сроки — правительство Сирии обозначило это в числе приоритетов, и первые 70 предприятий там уже начали работать.
В частности, работает в круглосуточном режиме Дамасский кондитерский комбинат "Сафир", созданный в 1983 году. В сутки он производит около 4 тыс. коробок готовой продукции. Под Дамаском в промзоне "Адра" (провинция Дамаск) наращивает производство кабельный завод — там трудятся 200 человек, ежемесячно выпускается 1,5 тыс. тонн всех типов кабелей диаметром от 0,25 мм до 800 мм; план на 2020 год — выход на экспортные поставки в Ливан и Иорданию. Из руин поднята сирийская фармацевтическая промышленность, преодолен дефицит лекарств на внутреннем рынке: в Восточной Гуте заработал фармзавод "Тамико", выпускающий антибиотики на полностью автоматизированной производственной линии.
В провинции Алеппо возобновлена работа свыше 16 тыс. промышленных предприятий. По данным губернатора региона Хусейна Дияба, восстановлено 930 бытовых и промышленных трансформаторов, обеспечено функционирование более 1,4 тыс. средних школ, провинция очищена от 3,3 млн куб. м обломков зданий и порядка 1 млн тонн металлолома. В самом Алеппо запущено предприятие по производству автомобильных аккумуляторов — заработал завод "Хамар" полного цикла, функционирующий на сирийских комплектующих. Также в городе открылся завод по производству машинного масла начальной годовой мощностью 4 тыс. тонн.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Михаил Мизинцев , Владимир Варнавский , НЦУО РФ , Исламское государство , Ракка , Сирия
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