Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: суд Израиля отклонил прошение россиянина Буркова не экстрадировать его в США 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Арестованного в Израиле россиянина передадут США
Фото: РИА Новости
Высший суд справедливости Израиля отклонил в воскресенье прошение содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова не экстрадировать его в США. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.
30 октября министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на выдачу Буркова Соединенным Штатам. 3 ноября защита россиянина подала в Высший суд справедливости Израиля апелляцию на решение министра юстиции и попросила запретить выдачу россиянина в США. Судья тогда же постановил приостановить экстрадицию в Соединенные Штаты до вынесения решения по этому прошению.
Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля, его дело рассматривалось Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Американские власти настаивают на экстрадиции россиянина в связи с якобы имеющимися у них доказательствами его причастности к киберпреступлениям.
Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.
Видео дня. Багдасарян намерен отсудить 100 миллионов рублей за лишение гражданства
ТАСС: последние новости
В Иране заявили, что пока не приняли решение о выходе из ДНЯО В Иране заявили, что пока не приняли решение о выходе из ДНЯО Иран и Россия начали строительство второй очереди АЭС "Бушер" Иран и Россия начали строительство второй очереди АЭС "Бушер" В Ингушетию прибыл сирийский путешественник, едущий верхом на лошади из Дамаска в Москву В Ингушетию прибыл сирийский путешественник, едущий верхом на лошади из Дамаска в Москву
Комментарии 
Теги:
Ближний Восток , В мире , Происшествия , Израиль , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье 1392
Рудковская: «Мы решили расстаться!»
Рудковская: «Мы решили расстаться!» 145
Доцента-убийцу везут на допрос
Доцента-убийцу везут на допрос 82
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму 581
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским 163
Видео
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
01:36
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
Криминал Происшествия
Умер Михаил Щетинин
00:21
Умер Михаил Щетинин
Общество
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
01:20
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
Армия
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
01:08
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
Общество
Галкин спародировал Шейнина
01:08
Галкин спародировал Шейнина
Шоу-бизнес
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
02:15
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
Происшествия
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
01:06
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение