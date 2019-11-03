Израиль не исключает начала военной операции в Газе 

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц предупредил о возможном начале военной операции в секторе Газа.
Если не будет выхода, начнём также наземную операцию для уничтожения правления ХАМАС, — сказал он в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».
Так он отреагировал на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о взрывоопасной обстановке на восточных, северных и южных границах Израиля, сообщает РИА Новости.
В пятницу, 1 ноября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы выпустили семь ракет, которые были направлены на израильскую территорию.
Как писал News.ru, один палестинец погиб и двое были ранены в результате ответного ракетного удара Израиля по сектору Газа в субботу, 2 ноября.