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Израиль не исключает начала военной операции в Газе 

News.ru + ещё 1 59 минут назад
Израиль не исключает начала военной операции в Газе
Фото: Ron Sachs/Global Look Press
Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц предупредил о возможном начале военной операции в секторе Газа.
Если не будет выхода, начнём также наземную операцию для уничтожения правления ХАМАС, — сказал он в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».
Так он отреагировал на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о взрывоопасной обстановке на восточных, северных и южных границах Израиля, сообщает РИА Новости.
В пятницу, 1 ноября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы выпустили семь ракет, которые были направлены на израильскую территорию.
Как писал News.ru, один палестинец погиб и двое были ранены в результате ответного ракетного удара Израиля по сектору Газа в субботу, 2 ноября.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Галя Цахал , Хамас , РИА Новости , Газа , Израиль
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