Израиль не исключает начала военной операции в Газе

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц предупредил о возможном начале военной операции в секторе Газа.

Если не будет выхода, начнём также наземную операцию для уничтожения правления ХАМАС, — сказал он в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

Так он отреагировал на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о взрывоопасной обстановке на восточных, северных и южных границах Израиля, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 1 ноября, израильская армия сообщила, что палестинские радикалы выпустили семь ракет, которые были направлены на израильскую территорию.

Как писал News.ru, один палестинец погиб и двое были ранены в результате ответного ракетного удара Израиля по сектору Газа в субботу, 2 ноября.