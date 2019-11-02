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Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Боевики обстреляли жилой квартал Алеппо
Фото: SANA
Террористы выпустили две ракеты по кварталу Аль-Нил в сирийском Алеппо, ранения получил один мирный житель, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
"Женщина получила ранения в результате обстрела террористическими группировками двумя ракетами квартала Аль-Ниль в городе Алеппо", — пишет агентство.
После освобождения города Алеппо в 2016 году отряды радикальных группировок закрепились в деревнях на западе и северо-западе от Алеппо. Откуда периодически ведут хаотичный обстрел жилых кварталов города.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Сана
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