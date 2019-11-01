Почему вокруг нового лидера ИГ много мистики

Мировые эксперты и политики обсуждают личность объявленного преемника убитого лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Медиаресурсы самозваного «халифата» сообщили, что теперь главарём террористической организации, которая некогда контролировала обширные территории в Сирии и Ираке, стал некий Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. О его личности практически ничего неизвестно, и, вероятно, это сделано намеренно, поскольку в идеологии террористического бренда место преемника было уязвимым местом.

Медиацентр ИГ «Фуркан» опубликовал аудиозапись, в которой подтверждается ликвидация аль-Багдади, а также его ближайшего помощника — Абу Хасана аль-Мухаджира. Из аудиозаявления следует, что теперь группировку возглавляет аль-Курайши. Совет шуры ИГ принял соответствующее решение сразу после данных о спецоперации американцев в сирийской провинции Идлиб , где, согласно американским данным, и укрывался «халиф». 8-минутная запись нового официального представителя Абу Хамзы аль-Курейши, выпущенная центром «Фуркан», не внесла ясность в то, кто такой аль-Курайши. Экспертам до настоящего времени не было известно об этом представителе террористической структуры. Единственное, что следует из имени новоявленного лидера ИГ, — это принадлежность к клану курайшитов — одному из самых почитаемых племён, в котором родился пророк Мухаммед. Эта деталь и даёт «легальное» основание занять место «халифа». Если верить скудной биографии аль-Багдади, то его родословная также имеет связь с курайшитами.

В экспертной среде есть точка зрения, согласно которой аль-Курайши — это недавно взятый псевдоним. Преемник аль-Багдади — это, скорее всего, выходец из Ирака, который является одним из отцов-основателей террористической организации, и «ветераном» боевых действий в Ираке. Им, к примеру, может оказаться бывший глава «вилаята Анбар» Абу Ибрагим аз-Заиди. Среди возможных преемников аль-Багдади ранее назывались Абу Осман аль-Фаранси и Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи. На последней видеозаписи с выступлением аль-Багдади нет и намёка на будущего преемника. Тогда это давало основания полагать, что «халифат» в случае неожиданной смерти своего лидера окажется в замешательстве в процессе выбора нового главаря. Появление весной этого года ролика с «халифом», как считается, только увеличило риски для его жизни. Однако изображение лидера террористов в образе полевого командира всё-таки подготавливало почву для смены, тем более что среди ИГ наметился явный раскол.

Однако из появившейся накануне аудиозаписи «Фуркана» становится ясно, что новый лидер ИГ был избран после изучения некого завещания аль-Багдади и после внутренних консультаций. Упоминается, что Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши является полевым командиром и священнослужителем одновременно. В заявлении отмечается, что смена руководства ничего не изменит для террористической организации. Более того, сейчас она находится у самых границ ЕС . Исследователь Ближнего Востока и терроризма Хасан Хасан считает, что имя нового главаря ничего не говорит о его личности: слишком много племен в регионе могут претендовать на родословную, следующую от племени курайшитов. Вероятно, о реальном происхождении «халифа» будет знать только узкий круг членов группировки. Не исключено, отмечает Хасан, что новый главарь был рядовым членом, поднявшимся по «служебной лестнице» в рамках ожесточённого сопротивления джихадистов американскому присутствию в Ираке.