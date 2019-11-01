Почему вокруг нового лидера ИГ много мистики 

Мировые эксперты и политики обсуждают личность объявленного преемника убитого лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Медиаресурсы самозваного «халифата» сообщили, что теперь главарём террористической организации, которая некогда контролировала обширные территории в Сирии и Ираке, стал некий Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. О его личности практически ничего неизвестно, и, вероятно, это сделано намеренно, поскольку в идеологии террористического бренда место преемника было уязвимым местом.
Медиацентр ИГ «Фуркан» опубликовал аудиозапись, в которой подтверждается ликвидация аль-Багдади, а также его ближайшего помощника — Абу Хасана аль-Мухаджира. Из аудиозаявления следует, что теперь группировку возглавляет аль-Курайши. Совет шуры ИГ принял соответствующее решение сразу после данных о спецоперации американцев в сирийской провинции Идлиб, где, согласно американским данным, и укрывался «халиф». 8-минутная запись нового официального представителя Абу Хамзы аль-Курейши, выпущенная центром «Фуркан», не внесла ясность в то, кто такой аль-Курайши. Экспертам до настоящего времени не было известно об этом представителе террористической структуры. Единственное, что следует из имени новоявленного лидера ИГ, — это принадлежность к клану курайшитов — одному из самых почитаемых племён, в котором родился пророк Мухаммед. Эта деталь и даёт «легальное» основание занять место «халифа». Если верить скудной биографии аль-Багдади, то его родословная также имеет связь с курайшитами.
В экспертной среде есть точка зрения, согласно которой аль-Курайши — это недавно взятый псевдоним. Преемник аль-Багдади — это, скорее всего, выходец из Ирака, который является одним из отцов-основателей террористической организации, и «ветераном» боевых действий в Ираке. Им, к примеру, может оказаться бывший глава «вилаята Анбар» Абу Ибрагим аз-Заиди. Среди возможных преемников аль-Багдади ранее назывались Абу Осман аль-Фаранси и Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи. На последней видеозаписи с выступлением аль-Багдади нет и намёка на будущего преемника. Тогда это давало основания полагать, что «халифат» в случае неожиданной смерти своего лидера окажется в замешательстве в процессе выбора нового главаря. Появление весной этого года ролика с «халифом», как считается, только увеличило риски для его жизни. Однако изображение лидера террористов в образе полевого командира всё-таки подготавливало почву для смены, тем более что среди ИГ наметился явный раскол.
Однако из появившейся накануне аудиозаписи «Фуркана» становится ясно, что новый лидер ИГ был избран после изучения некого завещания аль-Багдади и после внутренних консультаций. Упоминается, что Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши является полевым командиром и священнослужителем одновременно. В заявлении отмечается, что смена руководства ничего не изменит для террористической организации. Более того, сейчас она находится у самых границ ЕС. Исследователь Ближнего Востока и терроризма Хасан Хасан считает, что имя нового главаря ничего не говорит о его личности: слишком много племен в регионе могут претендовать на родословную, следующую от племени курайшитов. Вероятно, о реальном происхождении «халифа» будет знать только узкий круг членов группировки. Не исключено, отмечает Хасан, что новый главарь был рядовым членом, поднявшимся по «служебной лестнице» в рамках ожесточённого сопротивления джихадистов американскому присутствию в Ираке.
По предположениям Хасана, преемником аль-Багдади может быть Абдулла Кардаш, известный также под именем Хаджи Абдулла аль-Афари. Первые догадки о том, что именно он может сменить «халифа», появились год назад. В этом году появились подтверждения этой версии. Так, Кардаш был включён в список программы «Награда за правосудие» в конце августа — за два месяца до ликвидации аль-Багдади. Кроме того, его имя упоминается во внутренних документах ИГ. Впрочем, с его предполагаемым «назначением» связана другая проблема. Кардаш, как известно, является туркоманом — представителем этнической группы, которая населяет иракский Таль-Афар, то есть у этого члена группировки нет арабского происхождения, что затрудняет переход на место «халифа». Хасан выражает уверенность только в том, что новым лидером ИГ является выходец из Ирака, который естественным образом поднялся по иерархической лестнице террористической организации после событий 2003 года. Впрочем, у спецслужб Ирака, возможно, может появиться гораздо больше информации о новом главаре ИГ.