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В Сирии заявили о попадании турок в котел 

Lenta.ru 25 минут назад
В Сирии заявили о попадании турок в котел
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Депутат парламента Сирии Джансет Казан заявила РИА Новости, что турецкие войска находятся в окружении на северо-востоке республики и скоро покинут эту территорию.
По ее словам, вооруженные силы Турции окружены сирийской армией в приграничном городе Рас эль-Айн. Казан убеждена, что вся страна перейдет под контроль сил Сирии в ближайшее время.
«Мы ни в коем случае не приемлем оккупации — ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны», — заявила депутат. Она подчеркнула, что сейчас власти Сирии контролируют 90 процентов территорий республики.
9 октября Турция начала в Сирии операцию под названием «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
17 октября Турция и США договорились о приостановке военных действий на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны. Спустя два дня Анкара пригрозила возобновить военную операцию, если курдские силы не будут отведены от турецко-сирийской границы.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , РИА Новости , Сирия , Турция
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