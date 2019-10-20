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Российские военные доставили гумпомощь в сирийское село Эль-Брейка 

РИА Новости 2 часа назад
Российские военные доставили гумпомощь в село Эль-Брейка
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Российские военные доставили свыше 3,5 тонн гуманитарной помощи в село Эль-Брейка сирийской провинции Эль-Кунейтра, которое находится недалеко от Голанских высот, оккупированных Израилем.
"В населенном пункте Эль-Брейка прошла гуманитарная акция с выдачей индивидуальных продовольственных наборов. Общая масса этих наборов составила более 3,5 тонн. Мы передали муку, сахар, рис, чай, сгущенное молоко", — сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Денис Анисимов.
"Любая помощь для нас очень важна. А главное, мы чувствуем себя в безопасности: здесь сирийская армия и военная полиция из России, поэтому мы спокойны за свою жизнь", — сказал глава администрации района Данияр Усман.
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Ближний Восток , Армия , Денис Анисимов , Израиль , Эль-Кунейтра
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