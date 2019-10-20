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В сирийской Эр-Ракке началось восстановление нефтегазовых месторождений 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Эр-Ракке восстановят нефтегазовые месторождения
Фото: © РИА Новости
Все месторождения нефти и газа в сирийской провинции Эр-Ракка, а также в "треугольнике" между провинциями Эр-Ракка, Хама и Хомс освобождены, начата работа по их восстановлению, сообщил РИА Новости глава управления месторождением "Ас-Саура" Али Ибрагим.
По его словам, все нефтяные скважины и вся инфраструктура на очистных станциях месторождений разрушены полностью, трубопроводы разрушены частично.
"Восстановление работы месторождений потребует большого труда и привлечения крупных компаний", — добавил он.
Ибрагим указал, что разрушения произошли из-за ударов авиации американской коалиции, которая бомбила территории, находившиеся под контролем террористической группировки "Исламское государство"*, и выпускала ракеты по каждой скважине, а также из-за неумелого использования скважин.
До войны на месторождении "Ас-Саура" добывалось шесть тысяч баррелей нефти ежедневно.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Ближний Восток , В мире , Али Ибрагим , Исламское государство , РИА Новости
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