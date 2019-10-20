Россия за сутки зафиксировала 18 обстрелов в Сирии

Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 18 обстрелов в Сирии , боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Латакия , Хама и Идлиб , сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"Девятнадцатого октября, по уточненным данным, зафиксировано 18 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо; Калаз-Тахтани, Чекурджак, Джанджик, Нахшебба, Кермель, Сараф провинции Латакия; Зайтуна, Эс-Салихия, Мука, Хабит, Хан-Шейхун, Кафрайя провинции Идлиб; Дар-Хардата провинции Хама", — заявил Бакин.

Генерал-майор рассказал, что по состоянию на 20 октября восстановлено 907 образовательных и 206 медицинских учреждений, 32 524 жилых домов. Также было отремонтировано 1 096,6 километров автомобильных дорог.

Он добавил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.