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Эрдоган пригрозил США продолжить операцию в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Эрдоган пригрозил США продолжить операцию в Сирии
Фото: © AP Photo / DHA/Ugur Can
Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
"Если США сдержат свое слово до вечера вторника, то тема зоны безопасности будет решена. Иначе операция продолжится с того места, где она сейчас остановлена", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Майк Пенс , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Сирия , США , Турция
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