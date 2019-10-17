Израилю предрекают ядерную катастрофу

Какое дело израильтянам до ухода США из Сирии

Госсекретарь Майкл Помпео прибывает 18 октября в Израиль для переговоров о безопасности региона на фоне вывода американского контингента с севера Сирии и турецкой наступательной операции. Отказ США поддерживать курдские формирования вызвал обоснованную тревогу в еврейском государстве: вкупе с бездействием Пентагона после приписываемых Ирану атак на саудовский нефтепром 14 сентября политика США выглядит игнорированием нужд своих партнёров в сфере безопасности. Cтрахи Израиля сейчас касаются сохранности ядерных объектов. И для таких опасений есть все основания.

Шеф американской дипломатии 18 октября встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху , чтобы «обсудить события в Сирии и необходимость противостоять дестабилизирующему поведению иранского режима в регионе», сообщил Госдепартамент

Решение США не вмешиваться в ситуацию на северо-востоке Сирии и отказ поддержать своих партнёров по борьбе с «Исламским государством» ( ИГ , запрещено в РФ ) — сирийских курдов — вызвали вопрос о том, вмешается ли Америка в потенциальный конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана. Риски такого обострения есть. Комбинированные атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы в ночь на 14 сентября заставляют израильскую разведку предполагать, что подобное может произойти с еврейским государством. По словам источников западных СМИ в разведсообществе, нападения на саудовский нефтепром являются частью плана Тегерана по установлению контроля над выходом в Красное море. Израиль не может допустить такого развития событий.

Впрочем, сейчас Израиль парализован внутриполитической борьбой за формирование правительственной коалиции. В оборонном ведомстве еврейского государства считают, что страна осталась наедине с «иранской угрозой».

Вашингтон или, точнее, президент Трамп снова и снова доказывает, что он не хочет осознавать реальную угрозу, которую создают такие режимы, как Иран и Северная Корея, — говорят в израильском командовании.

Один потенциальный сценарий, который рассматривается Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) как наиболее вероятный, выглядит так: Иран запускает крылатые ракеты из западного Ирака, чтобы нанести удары по целям в Израиле. Уход американского контингента из северо-восточных районов Сирии и переход этой территории под контроль сирийского правительства в понимании Израиля географически приближают опасность подобного сценария. Не случайно Нетаньяху настаивает на увеличении израильского оборонного бюджета. Еврейскому государству есть чего опасаться.

В начале октября профессор Узи Эвен, который был одним из основателей израильского ядерного реактора в Димоне, написал для Haaretz колонку, в которой признал, что Израиль уязвим для удара в стиле того, который был совершён по саудовским нефтяным объектам 14 сентября. Исследователь подтвердил срочную необходимость закрыть реактор в Димоне, который является основой ядерного сдерживания еврейского государства.

Прежде всего, конечно, работа ядерного реактора в Димоне должна быть остановлена. Было показано, что он уязвим и что тот ущерб, который ему можно причинить, скорее всего, превысит его преимущества, — написал Эвен.

Старейший реактор, работающий с 1963 года, нередко называют бомбой замедленного действия. По статистике, свыше 150 реакторов того же «возраста» — или даже новее — были остановлены или из-за проблем в сфере безопасности, или из-за неисправностей. Чернобыльская катастрофа и оптимизация США своего присутствия на Ближнем Востоке должны напоминать Израилю о недолговечности ядерного потенциала, говорят аналитики.

Следует заметить, что угроза удара по Димоне не является пропагандистской уловкой. Иранский аятолла Мухаммад Али Мовахеди Кермани в июле этого года заявил, что в случае если Иран захочет вступить в противостояние с Израилем, «ракетного удара по димонскому реактору будет достаточно». Он пригрозил, что такая военная операция в пустыне Негев «вспашет Израиль двести раз».

Имам заявил, что израильтяне живут «в стеклянном доме», и призвал США подумать, прежде чем атаковать Иран, если они не хотят «изменить цвет воды в Персидском заливе с лазурного на красный».

Впрочем, если оставить за скобками «дружелюбные» проповеди, которые нередко звучат в Тегеране, атаку на Димону всерьёз рассматривали и ближайшие противники Израиля. К примеру, этим сценарием бойцам ЦАХАЛ угрожал базирующийся в Газе «Исламский джихад» (организация запрещена в РФ), который, как считается, имеет финансовую поддержку Ирана. В связи с этим к оптимизации военного присутствия США в Сирии есть свои законные вопросы.