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США помогли России предотвратить теракты 

Газета.Ru + ещё 61 2 часа назад
США передали России информацию о лицах, готовивших террористические нападения на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на со ссылкой на заявление директора ФСБ России Александра Бортникова.
Представитель спецслужбы не стал рассказывать, когда именно российская сторона получила сведения от американских коллег.
Известно, что Вашингтон помогал Москве при расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году.
Россия, в свою очередь, помогла американской стороне в расследовании теракта на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года.
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Ближний Восток , США , ФСБ
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