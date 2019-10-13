Решение США по Сирии сыграет на руку России

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Западные СМИ заявили о намерении России воспользоваться уходом США из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 55 минут назад
США выводят свои войска из Сирии, а Россия спешит этим воспользоваться, рассчитывая расширить благодаря этому влияние в регионе, пишет Times
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
После того, как Дональд Трамп вывел из Сирии американские подразделения и был обвинен в том, что предал курдов, Кремль наверняка воспользуется операцией Турции на севере Сирии, чтобы расширить свое влияние в регионе за счет Соединенных Штатов, передает RT текст статьи Times.
По мнению издания, Россия находится в идеальном положении для переговоров с множеством сил, которые вовлечены в конфликт. Особенно в условиях, когда США намерены дистанцироваться от конфликта.
Приводятся слова главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что Москва попытается провести переговоры с Анкарой и Дамаском, а также между Дамаском и курдами.
Эксперты, опрошенные изданием, говорят, что если России это удастся, то это станет большой политической победой президента России Владимира Путина.
«Путин сможет сказать, что американцы не смогли это сделать, а мы смогли, и это будет подразумевать, что наш подход к конфликту эффективнее, чем у наших геополитический оппонентов», — заявил политолог Андрей Кортунов.
Также указывается, что Россия в СБ ООН заблокировала американский проект заявления с призывом к Турции свернуть наступление, а в понедельник Путин отправится в Саудовскую Аравию, где тоже наверняка сделает акцент на том, что США бросили курдов, а Россия держится за своих союзников, пишет Times.
Ранее командир курдов в составе «Сирийских демократических сил» Мазлум Кобани (Абди) предложил США либо остановить турецкое наступление, либо покинуть регион, чтобы освободить место для российских сил и правительственных войск Сирии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что перед лицом турецкого нашествия курды уже дали понять, что ищут нового союзника в лице России.
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Комментарии7
Ближний Восток , Видео , В мире , Война в Сирии , Сергей Лавров , Андрей Кортунов , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , Деловая газета "Взгляд" , Газета The Times , Сирия , Турция
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