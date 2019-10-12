Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курды и турки подрались в Бельгии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 3 часа назад
Курды и турки подрались в Бельгии
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Льеже произошли столкновения курдов и выходцев из Турции, сообщают СМИ.
Примерно 400 курдов вышли на акцию пртеста против военной операции Турции в Сирии. Неподалеку собралось около 70 турок. Произошли стычки, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTBF.
Правоохранители задействовали водомет, выстроили разделительный кордон. В результате полиции удалось восстановить порядок на площади, где проходила акция.
Один человек пострадал. Его доставили в больницу. Полиция ищет напавшего на него.
Напомним, Турция вторглась в Сирию для борьбы с курдскими силами, которые Анкара считает террористическими.
Следователь-маньяк стал героем видеоблога
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум Турция выдвинула сирийским курдам ультиматум Иран запретил себе «оружие шайтана» Иран запретил себе «оружие шайтана»
Ближний Восток , Телерадиокомпания RTBF , РИА Новости , Бельгия , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи
Стало известно о новой жертве бойни в Керчи25
Зеленский: «Европа в шоке от Порошенко»
Зеленский: «Европа в шоке от Порошенко»28
Скрывается в Швейцарии: экс-губернатор украл 20 млрд?
Скрывается в Швейцарии: экс-губернатор украл 20 млрд?186
Сообщение Баскова о Заворотнюк удивило поклонников
Сообщение Баскова о Заворотнюк удивило поклонников3
Высшая мера: Россияне голосуют за смертную казнь
Высшая мера: Россияне голосуют за смертную казнь87
Видео
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
00:30
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром в Шереметьево
Происшествия
Путин не получил обещанный подарок от Додона
02:26
Путин не получил обещанный подарок от Додона
Политика
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
02:52
Названы мотивы убийцы девочки в Саратове
Происшествия
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
00:43
В Конго упал самолет президента c россиянами на борту
Происшествия
Убийцу ребенка спасли от линчевания
00:35
Убийцу ребенка спасли от линчевания
Криминал Происшествия
Путин объяснил выход США из ДРСМД
04:30
Путин объяснил выход США из ДРСМД
Армия Азия
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
03:26
Стало известно об автоматчиках у могилы Захарченко в ДНР
В мире
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
00:20
«Понятия не имею»: Сигал высказался о своей пенсии в РФ
Шоу-бизнес
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
01:58
Экс-депутат Рады заявил о шоке из-за поездки в Крым
Украина В мире
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
05:18
Семья Заворотнюк опубликовала заявление в Instagram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение