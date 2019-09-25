Президент Эрдоган выступил на ГА ООН: мир больше пяти государств (Anadolu, Турция)

Эрдоган начал свою речь с приветствия и поблагодарил Марию Фернанду Эспиносу (Maria Fernandа Espinosa) за ее успешную работу в качестве председателя 73-й сессии ГА ООН в течение прошлого года, а также поздравил Мухаммада-Банде (Muhammed-Bande), который занял пост председателя 74-й сессии ГА ООН. Эрдоган выразил надежду на то, что 74-я сессия ГА принесет благо миру и человечеству.

Сегодня весь мир сталкивается со многими вызовами и болью из-за несправедливости глобального масштаба, отметил президент. Он процитировал Мевляну, который определял справедливость как «воздаяние должного каждому человеку при распределении прав и обязанностей необходимым образом». И подчеркнул, что на сегодняшний день в мире, очевидно, ни права, ни обязанности не распределены должным образом. При этом несправедливость порождает нестабильность, борьбу за власть, кризисы, бездумное расточительство.

Эрдоган напомнил, что ООН создавалась после Второй мировой войны с целью искоренить несправедливость, и продолжил: «Тем не менее сегодня международное сообщество постепенно утрачивает свою способность изыскивать прочные решения таким угрожающим нашему будущему вызовам, как терроризм, голод, нищета, изменение климата. Тема 74-й сессии ГА, вне всякого сомнения, является очень уместной: „Активизация многосторонних усилий в целях искоренения нищеты, обеспечения качественного образования, борьбы с изменением климата и содействия инклюзивности“. Но самое главное — вопрос о том, что мы можем сделать все вместе».

Недопустимо, когда одна часть мира живет в условиях процветания и роскоши, а другая страдает от голода, нищеты, неграмотности, подчеркнул Эрдоган.

«Больно смотреть, когда счастливое меньшинство обсуждает цифровые технологии, роботов, искусственный интеллект, ожирение, при том что более двух миллиардов человек живут за чертой бедности и страдают от голода, — продолжил президент. — Мы не можем закрывать глаза на тот факт, что, если каждый из нас не будет в безопасности, то все мы будем незащищены. Годами с этой трибуны я говорю о том, что судьба человечества не может зависеть от воли ограниченного числа стран. Сегодня здесь я снова скажу: мир больше пяти государств. Уже давно пора изменить и наше мышление, и наши институты, и наши нормы. Даже одного только неравенства между государствами, обладающими ядерным оружием, и безъядерными государствами достаточно для того, чтобы подорвать глобальное равновесие. Как и всех остальных, нас тревожит то обстоятельство, что страны, располагающие ядерными вооружениями, угрожают особенно тем, у кого нет такого оружия, и оружие массового уничтожения на основе ядерного потенциала используется как козырь в каждом кризисе, вместо того чтобы подлежать полной ликвидации. Этот потенциал должен быть или запрещен для всех, или открыт для всех. В интересах мирного будущего для всего человечества предлагаю как можно скорее решить эту проблему на основе принципа справедливости».

Когда от загрязнения воздуха погибает 13 человек в минуту и глобальное потепление угрожает будущему нашей планеты, никто не может оставаться равнодушным к таким вызовам, отметил Эрдоган. По его словам, во-первых, необходимо укрепить потенциал и эффективность ООН. Эрдоган подчеркнул, что прежде всего в Совете Безопасности (СБ) ООН требуется незамедлительно провести фундаментальные реформы в соответствии с принципами справедливости и равноправия.

«Турция раскрыла объятия всему миру и человечеству»

По словам Эрдогана, Турция, проводя инициативную и гуманную внешнюю политику, раскрывает объятия всему миру и человечеству и пытается найти справедливое решение проблем. Турцию неспроста называют «самой щедрой страной в мире по оказанию гуманитарной помощи», «страной, которая принимает у себя самое большое число перемещенных лиц», заметил президент.

Эрдоган добавил, что еще одним конкретным примером этой политики станет 3-й Турецко-Африканский саммит сотрудничества, который пройдет в Турции в 2020 году. «Все страны, представленные в этом зале, я призываю поддержать нашу политику и наши инициативы, которые мы разработали, исходя из соображений справедливости, этики, совести», — сказал он.

«Пришло, наконец, время положить конец сирийскому кризису»

Сегодня Сирия — это регион, который вызывает особую боль у человечества и становится практически символом глобальной несправедливости, обратил внимание Эрдоган. По его словам, кризис, который происходит в этой стране с 2011 года, настойчиво пытаются поддерживать режим и террористические организации, а также силы, подбадривающие их.

«Пришло, наконец, время положить конец сирийскому кризису, из-за которого около миллиона человек погибли, более 12 миллионов стали перемещенными лицами, из них половина была вынуждена жить за пределами страны», — сказал президент.

Турция — страна, которая больше других была затронута угрозой ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), отметил Эрдоган. «Эта организация, с одной стороны, чинила бесчинства на наших границах, с другой, норовила ранить нас прямо в сердце, устраивая теракты смертников в разных городах, в результате которых погибли сотни наших граждан», — добавил президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция нанесла первый серьезнейший удар по присутствию ИГИЛ в Сирии. «В рамках операции „Щит Евфрата“ мы нейтрализовали около 3,5 тысяч террористов и положили начало процессу падения организации в Сирии, — продолжил он. — Опять же мы идем в авангарде усилий по выявлению террористов, приезжавших из разных точек планеты, чтобы влиться в ряды ИГИЛ, принятию мер, связанных с въездом и депортацией».

С другой стороны, сегодня Турция оказывает наибольшую гуманитарную помощь в мире, будучи лидером по соотношению гуманитарной помощи к ВВП, и принимает у себя пять миллионов беженцев, которые бегут от конфликтов, голода, тирании, отметил президент.

«Мир очень быстро забыл младенца Айлана»

«Иными словами, численность беженцев, которые находятся в Турции, превышает численность населения 29 штатов Америки каждого в отдельности, — сказал Эрдоган. — Три миллиона 650 тысяч беженцев в нашей стране прибыли из соседней с нами Сирии. То есть число наших сирийских братьев, которых мы сейчас принимаем на наших землях, сопоставимо с половиной населения города Нью-Йорк ».

Эрдоган сообщил, что за последние восемь лет Турция потратила 40 миллиардов долларов на нужды беженцев, и отметил: «Но получила ли Турция какую-либо поддержку? Скажу, к примеру, что поддержка, которая за все это время поступила нам от Европейского Союза — не напрямую в наш национальный бюджет, а только по линии международных организаций (в Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и наш „Красный полумесяц“), — составляет три миллиона евро. 365 тысяч беженцев, прибывших в нашу страну в поисках убежища, вернулись в Сирию, в районы, которые мы обезопасили. Куда? В Джераблус. Около половины сирийских беженцев — в возрасте до 18 лет. А количество сирийских детей, которые появились на свет на нашей территории, приблизилось к 500 тысячам. Мы не только даем им жилье, но и предоставляем всевозможные услуги, прежде всего образование и здравоохранение. Тем не менее мир, к сожалению, очень быстро забыл о миллионах угнетенных, чей путь ради спасения собственной жизни прервался в бурных водах Средиземного моря или перед колючей проволокой на границах. Мир очень быстро забыл младенца Айлана, которого вы видите на этом снимке. Не забывайте, что однажды то же самое может случиться с вами. Ведь то, что произошло с Айланом, не единичный случай, таких тысячи, миллионы, и мы должны принимать все необходимые меры».

«Мы отправили 58 тысяч нерегулярных мигрантов за исключением сирийцев»

«Только в первые восемь месяцев этого года мы спасли от гибели в открытом море 32 тысячи нерегулярных мигрантов, — рассказал Эрдоган. — Мы отправили в свои страны 58 тысяч нерегулярных мигрантов за исключением сирийцев».

Несмотря на это, сегодня Турция с учетом прибывших из других регионов «дает приют на своих землях пяти миллионам угнетенных», отметил Эрдоган, и в этой самоотверженной работе по спасению беженцев Турции приходится рассчитывать только на себя.

Эрдоган подчеркнул, что в Сирии не удалось обеспечить возвращение беженцев в регионы, контролируемые режимом и такими организациями, как Рабочая партия Курдистана (РПК) / Отряды народной самообороны (YPG), ИГИЛ, и продолжил: «Единственное место, куда возвращаются сирийские беженцы, — это районы, где безопасность была обеспечена Турцией. Есть три важных аспекта, к которым мы должны быть особенно внимательны для урегулирования гуманитарного кризиса в Сирии. Во-первых, обеспечение эффективной и продуктивной работы конституционного комитета , что мы рассматриваем в качестве критически важного процесса для восстановления территориальной целостности и политического единства Сирии. Решения, которые мы приняли на саммите в Анкаре в начале прошлой недели вместе с Россией и Ираном, были серьезным успехом. Когда будет достигнуто устойчивое политическое решение в Сирии, тогда восстановится и территориальная целостность этой страны».

«По-прежнему действует, несмотря на некоторые помехи»

В качестве второго такого аспекта президент Эрдоган обратил внимание на необходимость не допустить возможные массовые убийства в Идлибе и потенциальный приток около четырех миллионов мигрантов. Эрдоган продолжил: «Меморандум, который мы заключили по этому вопросу с Россией в Сочи, по-прежнему действует, несмотря на некоторые помехи. У Турции не осталось больше ни выдержки, ни возможности, чтобы принять у себя новую волну миграции. Именно поэтому мы исходим из того, что все страны мира поддержат усилия Турции, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в Идлибе».

«Третий важный вопрос — ликвидация террористической организации РПК / YPG к востоку от Евфрата, — сказал Эрдоган. — Эта организация оккупировала четверть Сирии и пытается легитимизировать себя под названием так называемых «Демократических сил Сирии». Мы не сможем найти устойчивое решение сирийскому вопросу, пока не станем подходить ко всем террористическим организациям с одинаковых позиций».

«Мы можем вернуть до трех миллионов сирийцев»

Эрдоган сообщил, что здесь, к востоку от Евфрата, продолжаются переговоры Турции с США о создании безопасной зоны. «Наша цель — создать на первом этапе мирный коридор глубиной 30 километров и протяженностью 480 километров, а в дальнейшем при поддержке международного сообщества расселить на этих территориях два миллиона сирийцев», — сказал президент.

Показывая карту, Эрдоган продолжил: «Когда эта безопасная зона будет объявлена, тогда мы легко сможем расселить на этих территориях от миллиона до двух миллионов мигрантов, беженцев. Америка, силы коалиции, Россия, Иран — мы все можем работать рука об руку, чтобы избавить беженцев от жизни в палаточных, контейнерных городках и расселить их в этой безопасной зоне. Эти шаги мы должны делать вместе. Турция не в состоянии вынести это бремя в одиночку. Нужно как можно скорее принять необходимые меры. Если мы сможем продлить глубину этого региона до оси Дейр-эз-Зор — Ракка, тогда число сирийцев, которые вернутся на свою родину из нашей страны, Европы и других регионов мира, может увеличиться до трех миллионов».

«Мы планируем провести международную конференцию»

Эрдоган заявил, что Турция начала необходимую подготовительную работу по этому вопросу, и продолжил: «Мы под руководством нашей страны планируем провести международную конференцию при участии в том числе Ливана, Ирака и Иордании. Для нас также важно успешное проведение Глобального форума по беженцам, который состоится в декабре в Женеве под сопредседательством Турции. Полагаем, что для того чтобы поддержать возвращение людей в безопасные районы, можно под руководством ООН организовать конференцию доноров помощи».

Необходимо эффективное выполнение на деле глобальных договоров по миграции и беженцам, принятых в прошлом году в ООН, подчеркнул Эрдоган. Президент отметил, что создание обстановки доверия и стабильности с опорой на принципы права, справедливости, совести в Сирии поможет и соседнему Ираку с точки зрения избавления от угроз ИГИЛ и РПК.

«В этом зале ГА ООН я призываю весь мир проявить инициативу с целью прекращения этого гуманитарного кризиса в Сирии и поддержать наши усилия», — добавил Эрдоган.

Кипрский вопрос, права и интересы Турции в Восточном Средиземноморье

Средиземноморский бассейн, помимо трагедий с мигрантами, вызванных сирийским кризисом, сталкивается и с другими проблемами из-за событий в Восточном Средиземноморье, обратил внимание Эрдоган. «Кипрский вопрос, несмотря на то что переговоры идут более 50 лет, не удалось урегулировать из-за неуступчивой позиции греков-киприотов, — отметил президент. — Греческая сторона проводит несправедливую и неравноправную политику, отказываясь разделить политическую власть и процветание с турками-киприотами. Турция, согласно между