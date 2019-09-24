В Тегеране готовы к любой агрессии

В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию

"Если США или Израиль предпримут действия против нашей страны, то мы дадим решительный ответ, — цитирует Багери агентство Fars. — Результатом агрессии в отношении Ирана может быть только поражение и плен".

Заявление Багери прозвучало на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Два саудовских нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.