Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию 

ТАСС + ещё 1 21 минуту назад
В Тегеране готовы к любой агрессии
Фото: РИА Новости
Любая агрессия против Ирана закончится полным поражением. Об этом во вторник заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.
"Если США или Израиль предпримут действия против нашей страны, то мы дадим решительный ответ, — цитирует Багери агентство Fars. — Результатом агрессии в отношении Ирана может быть только поражение и плен".
Заявление Багери прозвучало на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Два саудовских нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.
20 сентября министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд объявили, что Вашингтон перебрасывает дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТАСС: последние новости
СМИ: президент Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН СМИ: президент Ирана прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН Рябков: Лавров на ГА ООН напомнит о фундаментальной системе международного права Рябков: Лавров на ГА ООН напомнит о фундаментальной системе международного права Российские военные привезли более 4 тонн продовольствия жителям Восточной Гуты Российские военные привезли более 4 тонн продовольствия жителям Восточной Гуты
Комментарии
Ближний Восток , Армия , В мире , США , Марк Эспер , Мохаммад Хосейн , Джозеф Данфорд , Генштаб , Комитет начальников штабов , ИА Fars , Израиль , Иран , Тегеран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина требует от России новую границу
Украина требует от России новую границу272
Новое величие: что Трамп заявит в ООН
Новое величие: что Трамп заявит в ООН35
«Ждем беды»: юных россиян кошмарят в детских садах
«Ждем беды»: юных россиян кошмарят в детских садах274
Cжегшему внуку дедушке поставили диагноз
Cжегшему внуку дедушке поставили диагноз1
«Пьяные оргии»: как в СССР судили чиновников за разврат
«Пьяные оргии»: как в СССР судили чиновников за разврат1
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Моб