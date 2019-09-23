En Son Haber (Турция): Россия хочет совместно с Турцией производить самолеты

«У Турции высокоразвитая промышленность»

Слюсарь отметил: «Мы встретились с несколькими турецкими авиакомпаниями, которым мы готовы предложить самолеты МС-21 и „Сухой Суперджет 100“. Помимо этого, Турция как страна с высокоразвитой промышленностью может быть заинтересована в проектах совместного производства».

Соответствующие переговоры проводились в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий «Текнофест» (Teknofest) в Стамбуле , где МС-21-300 впервые был показан на зарубежной выставке, отметил Слюсарь.

Комментарии читателей

zSoner bozkurt

В их понимании «совместно» — это когда они создают самолеты, а мы строим ангары.

son karar

Хорошая тактика. Они видят наши слабые места и делают предложения одно за другим. До тех пор пока наши интересы совпадают, нет проблем. Думаю, Эрдоган знает, что делает. Я ему полностью доверяю.

Kayaglizzy

Будет очень хорошо!

tam osmanli

Научимся у России, а потом и сами создадим.

Хорошая новость, русские снова затмили Америку.

İssi34

Россия-то какова, друзья! С-400, Су-57, собственные служебные машины, чего они только не производят! США, Китай, Россия очень сильные. Даст бог, Турция тоже когда-нибудь будет на уровне, и мы застанем эти дни.

Vatan

Совместное производство может быть полезно с точки зрения передачи технологий…

kafkaf

Прекрасное предложение, дай-то бог.

önce vatan

Турция демонстрирует значительный прогресс в оборонной промышленности. Совместное производство в Турции, разумеется, повысит долю России на рынке.

hilmi

Россия пользуется моментом. Мы тоже должны использовать эту возможность и стать сильнее. К тому же такое сотрудничество обеспечит новые рабочие места.

fransa da ugur

Даже если не будет передачи технологий, это очень хорошее предложение, у Турции большой производственный потенциал.

kaaaaaa

Такие предложения нельзя упускать.

Uçak Mühendisi

Подобные совместные проекты предполагают большие возможности для Турции. Совместное производство с Россией, например, участие в проекте А400М Airbus, будет подразумевать важные достижения для авиационной промышленности Турции. Несомненно, поддерживаю.

ali ak Однозначно, нужно быстро приступать.

Doğru söz Россия сделала очень хорошее предложение. Развитая страна не так-то просто соглашается на передачу технологий и предлагает совместное производство…

Zaza23

Отныне мы должны быть независимыми от Америки, и нам нужно такое производство.

Путин — настоящий мировой лидер, он невероятно умен, и ему очень хорошо удаются шахматные ходы. Для тех, кто понимает.

AKDAĜMADENİ

США — это слишком высокие затраты, посмотрим, что можно сделать с Россией.

kekilli

Мы любим Путина. Это человек слова, храброе сердце. Не переменчив и не труслив в отличие от Трампа. Пусть наше материальное, духовное партнерство продолжается, Путин хорошо ладит с Эрдоганом.

Talat

Эрдоган очень ошибается, если всерьез думает над такой инвестицией. Пусть русские сначала уйдут из Идлиба, прекратят поддерживать Асада, тогда мы обсудим эти вопросы. С тем, кто совершает массовые убийства мусульман, никогда нельзя садиться за стол переговоров. Переговоры в астанинском формате и по Идлибу не дали результатов. Идлиб — жизненный нерв Сирии, и они не хотят, чтобы Турция контролировала его. На последних переговорах не договорились ни по одному вопросу.

SonYorumBukucu

На мой взгляд, очень разумно для регионального авиарынка.

Çakıroğlu

Мы можем производить шасси для самолетов, это будет хороший вклад. В конце концов мы существенно продвинулись вперед в сфере отечественного производства шасси.

hilti matkap kâzım

Начать нужно немедленно.