Кандидат в президенты США предложила меры по борьбе с «влиянием» Москвы

Кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор Эми Клобушар предложила создать Центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, который будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Соответствующий законопроект политик внесла в конгресс США.

Как говорится в заявлении Клобушар, с текстом которого ознакомился RT, иностранные правительства якобы стремятся «распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение» американских граждан. По мнению сенатора, создание центра поможет разведке «лучше защищать американскую демократию».

«Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощрённые кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение. Нам необходим комплексный план совместных действий для защиты нашей демократии от информационной войны», — считает Клобушар.

Между тем соавтор законопроекта Джек Рид — ещё один сенатор-демократ — подчеркнул, что Вашингтон должен активизировать усилия по противодействию «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе». Россия и другие «противники» неизбежно будут пытаться «вмешиваться» в выборы 2020 года, утверждает он.

«Российская информационная война и враждебные зарубежные операции по оказанию влияния продолжаются и представляют серьёзную угрозу для нашей национальной безопасности и демократии. США должны наращивать усилия по противодействию этой развивающейся и всё более изощрённой угрозе. Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру», — заявил Рид.

Стоит отметить, что ряд политиков в США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в избирательные процессы. При этом никаких обоснований своих обвинений они не приводят. Их позиция не поменялась даже по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера , который так и не смог предоставить доказательств наличия «российского следа».

В Москве также не раз обращали внимание на безосновательность заявлений американских партнёров.

«Если серьёзно, то это не может вызвать никакого позитивного отношения. Голословные обвинения с американской стороны ни разу ничем не были подкреплены», — сказал глава МИД России Сергей Лавров , призвав партнёров из США говорить на основании фактов.

Элемент предвыборных технологий

Согласно законопроекту американских сенаторов, Центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния объединит работу разведки и правительственных ведомств. Авторы инициативы указывают, что подобные шаги уже были предприняты для борьбы с терроризмом путём создания Контртеррористического центра.

Организовать работу новой структуры планируется поручить Управлению директора национальной разведки США. При этом действовать центр будет только в течение восьми лет, если конгресс не решит продлить этот срок.

Как сообщает пресс-служба Клобушар, законопроект устранит пробелы в подготовке кампаний по борьбе с иностранным влиянием, сделает сведения о дезинформации доступными общественности и улучшит обмен данными с партнёрами по разведке.

«Закон выявил бы и устранил в министерствах и ведомствах недочёты в том, что касается компетентности, готовности и планов по противодействию зарубежным операциям и кампаниям по оказанию влияния», — говорится в пояснении к биллю.

Ранее в конгрессе США предложили создать рабочую группу, которая занималась бы анализом «вредоносного влияния» Москвы и противодействием ему. Примечательно, что идея также принадлежала члену Демократической партии.

Подобные инициативы демократов являются частью предвыборных технологий, считает профессор ВШЭ Александр Домрин . С помощью мнимого «российского влияния» в партии заведено оправдывать проигрыш, пояснил он в разговоре с RT. По его словам, на этот раз политики заранее пытаются объяснить свои неудачи в 2020 году.

«До сих пор демократы не нашли никакого другого объяснения своему поражению на выборах в 2016 году, кроме мифического «вмешательства» России в президентскую гонку», — сказал Домрин.

«Эти идеи являются не более чем способом пропиариться накануне партийных праймериз. Чтобы выиграть их, кандидат должен быть самым демократичным демократом, максимально ярко придерживаться демократической повестки. Поэтому они изгаляются и придумывают лучший способ противодействия России», — добавил он.

Проигрышная стратегия

Имя основного кандидата от демократов, который поборется за пост президента, станет известно в июле 2020 года. Сейчас между заявившими о своём желании участвовать в гонке проходят теледебаты.

Попробовать свои силы на этот раз захотели 19 человек. Согласно опросу телеканала CNN, большинство сторонников партии поддерживают бывшего вице-президента США Джозефа Байдена (24%), за ним следуют сенаторы Элизабет Уоррен из Массачусетса (18%) и Берни Сандерс из Вермонта (17%). В свою очередь, выступившая с предложением создать единую структуру для борьбы с иностранным влиянием Эми Клобушар значительно отстаёт от соперников — у неё всего 2% голосов.

Однако шансы на победу у всех оппонентов Трампа невелики, считает член-корреспондент Академии военных наук , американист Сергей Судаков . При этом, по его словам, они попытаются сформировать негативное поле вокруг политики президента, используя в том числе антироссийскую риторику.

«Трамп говорит, что хочет видеть РФ в G7, заявляет о необходимости вести диалог с Москвой. А его противники используют противоречия, — сказал аналитик. — То же самое с другими странами: если Трамп намеревается постепенно налаживать отношения с Китаем, значит, надо вспомнить, что Пекин ворует технологии, мешает развитию экономики США».

В эту конъюнктуру вписывается и законопроект о создании Центра по противодействию «российскому влиянию», подметил Судаков. Но такая стратегия не приведёт к успеху, считает эксперт. По его словам, многие жители США устали от российской повестки.

«Манипулирование на российскую тему вызвало колоссальную усталость у думающего населения. Более того, многим рядовым американцам абсолютно всё равно, что будет происходить, главное — чтобы у них были деньги. А Трамп как раз выступает за то, чтобы средства прибавились в карманах у граждан, чтобы стало побольше рабочих мест. Это его козыри, которые вряд ли удастся переиграть», — подытожил собеседник RT.