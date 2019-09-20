В Пентагоне не зря беспокоятся из-за российских С-400

Россия признала способность С-400 «десакрализовать» F-35

Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» могут «десакрализовать» истребители пятого поколения F-35 Lightning II, передает РИА Новости заявление Минобороны России

«Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны», — говорится в сообщении военного ведомства.

Там же отмечается, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II американского производства являются «невидимыми» только для налогоплательщиков США и зарубежных покупателей.

В июле в Defense News предложили несколько способов одновременного использования Турцией С-400 «Триумф» и F-35 Lightning II.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения через С-400 «Триумф» утечки данных, раскрывающих возможности F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре таких самолетов. Всего Турция должна была получить более ста американских истребителей пятого поколения.