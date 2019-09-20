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Россия признала способность С-400 «десакрализовать» F-35 

Lenta.ru 17 минут назад
В Пентагоне не зря беспокоятся из-за российских С-400
Фото: РИА Новости
В Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» могут «десакрализовать» истребители пятого поколения F-35 Lightning II, передает РИА Новости заявление Минобороны России.
«Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами ЗРС С-400 небезосновательны», — говорится в сообщении военного ведомства.
Там же отмечается, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II американского производства являются «невидимыми» только для налогоплательщиков США и зарубежных покупателей.
В июле в Defense News предложили несколько способов одновременного использования Турцией С-400 «Триумф» и F-35 Lightning II.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения через С-400 «Триумф» утечки данных, раскрывающих возможности F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре таких самолетов. Всего Турция должна была получить более ста американских истребителей пятого поколения.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , Турция
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