Первые С-400 развернут в Турции в декабре

Первые российские ЗРС С-400 будут развернуты в Турции в декабре 2019 года, заявил руководитель управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
«Системы С-400 будут развернуты и приведены в готовность в декабре», — передает ТАСС со ссылкой на портал «Хаберлер» слова Демира.
Ранее сообщалось, что поставленные С-400 будут полностью готовы к эксплуатации к июню 2020 года.
Напомним, 15 сентября на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи российской ЗРС С-400.