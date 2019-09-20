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Названы сроки развертывания в Турции первых С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 45 минут назад
Первые С-400 развернут в Турции в декабре
Фото: Reuters
Первые российские ЗРС С-400 будут развернуты в Турции в декабре 2019 года, заявил руководитель управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
«Системы С-400 будут развернуты и приведены в готовность в декабре», — передает ТАСС со ссылкой на портал «Хаберлер» слова Демира.
Ранее сообщалось, что поставленные С-400 будут полностью готовы к эксплуатации к июню 2020 года.
Напомним, 15 сентября на авиабазе Мюртед в Анкаре завершились поставки элементов второй батареи российской ЗРС С-400.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Исмаил Демир , ИТАР-ТАСС , Турция
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