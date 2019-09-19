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Sky: эксперты ООН прибыли в Саудовскую Аравию для расследования атак на Saudi Aramco 

ТАСС + ещё 4 52 минуты назад
ООН расследует атаки на Saudi Aramco
Фото: РИА Новости
Специалисты ООН, входящие в спецкомиссию по Йемену, прибыли в Саудовскую Аравию. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, эксперты будут участвовать в расследовании обстоятельств атак, совершенных на нефтяные объекты компании Saudi Aramco.
В среду AFP со ссылкой на дипломатические источники сообщило о намерении ООН направить своих экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атак. Ранее Эр-Рияд заявил, что саудовские власти намерены пригласить международных специалистов из ООН для расследования нападений.
Два крупнейших предприятия национальной саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что для осуществления диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки с 9,8 млн баррелей в сутки.
Вашингтон и Эр-Рияд обвинили Тегеран в причастности к атакам. МИД Ирана назвал обвинения безосновательными.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Оружие , МИД , ООН , Sky News , France-Presse , Йемен , Саудовская Аравия
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