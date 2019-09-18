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СМИ: Нетаньяху отменил поездку на Генассамблею ООН из-за политической ситуации в стране 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Нетаньяху отменил поездку на Генассамблею ООН
Фото: Reuters
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поедет на следующей неделе в Нью-Йорк для участия в общеполитических дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за политической ситуации в стране после состоявшихся 17 сентября парламентских выборов. Как сообщает в среду государственное радио Kan, вместо Нетаньяху с трибуны Генассамблеи выступит глава МИД страны Исраэль Кац.
По результатам подсчета 90% голосов партия "Ликуд" Нетаньяху пока уступает основному конкуренту — центристскому блоку партий "Кахоль-Лаван" во главе с бывшим руководителем Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем. Как ожидается, 25 сентября будут опубликованы официальные результаты подсчета голосов на выборах, после чего президент Израиля Реувен Ривлин начнет консультации с лидерами прошедших в парламент партий по назначению депутата, которому будет поручено сформировать правительственную коалицию.
Нетаньяху в ночь на среду пообещал сформировать по итогам выборов 17 сентября правое правительство.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Исраэль Кац , Генассамблея ООН , Генштаб , МИД , ЦАХАЛ , Израиль
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