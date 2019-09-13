Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе С-400

Об этом сообщает NTV со ссылкой на турецкого лидера.

«Россия продемонстрировала искренний подход. Мы должны были предпринять эти шаги (покупку С-400. — RT) для мира в регионе. Они будут установлены к апрелю. Мы предпринимаем важные меры в оборонной промышленности. Это система защиты», — сказал Эрдоган.

Ранее Эрдоган отметил, что выбор Анкарой С-400 обусловлен сугубо коммерческими интересами.

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США призвали американского лидера Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции в связи с приобретением российских систем С-400.