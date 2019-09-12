Хорошо, что дружат. Путин и Нетаньяху не допустили российско-израильские боестолкновения

Российский сенатор в эфире НСН признал, что хорошие отношения Путина Нетаньяху помогли избежать очень серьезных проблем в Сирии . Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перед визитом в Москву заявил о том, что только их хорошие с президентом России Владимиром Путиным отношения позволили не допустить прямые столкновения российских и израильских военных в Сирии. Израильский премьер отметил, что конфликт был бы неизбежен из-за противоречий в действиях израильских военных и Воздушно-космических сил РФ в регионе. С этой точкой зрения в эфире НСН согласился первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров . «Я думаю, что это близко к реальной оценке. Там настолько маленькая территория, настолько все приближено, что когда совершали атаки наши истребители и другие воздушные суда в составе ВКС, они могли случайно залетать на территорию, которую контролирует Израиль. Израильтяне с пониманием к этому относились. У нас с ними был полный контакт. За исключением того случая, когда был сбит наш самолет-разведчик Ил-20. Он был сбит, конечно, не израильтянами, а сирийскими ПВО. Здесь очень сложная ситуация, тем не менее, Израиль вел себя достойно», — сказал он. В Совфеде объяснили слова Нетаньяху об угрозе Ирана для России То, что личные отношения Путина и Нетаньяху могут влиять на обстановку в регионе, в эфире НСН не исключил и руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров . «Я не могу комментировать дружбу, но вы знаете все нюансы вокруг трагедии с нашим самолетом-разведчиком. Периодически возникают проблемы. Допустим, в 1982-м году, когда был Ливанский кризис — мы тогда сирийцам помогли очень жестко и конкретно. Тогда благодаря нам было сбито большое количество израильских самолетов, и Израиль прекратил налеты. Сейчас мы лавируем в этом плане, выискивая какие-то варианты компромиссные и нейтральные. Наверное, тут отличные отношения двух руководителей имеют место быть», — заявил эксперт. Россию предупредили об угрозе со стороны Ирана в Сирии Отметим, что перед визитом в Москву Нетаньяху также предупредил Россию об опасности, которую несет для нее Иран. По мнению израильского премьера, Тегеран, поддерживая радикальный шиитский ислам, стремится получить ядерное оружие и покорить весь Ближний Восток.

В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва