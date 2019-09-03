Идлибский котел: никто не торопится складывать оружие

Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России

Несмотря на официальное перемирие, в сирийском Идлибе никто не торопится складывать оружие. В зоне деэскалации пересекаются интересы сразу нескольких важных игроков. Причем идлибский котел — не единственная головная боль Дамаска и его союзников, в том числе России . Кто против кого воюет в Сирии после ликвидации ИГ* и что ждет Москву , когда союзники достигнут своих целей, разбиралось РИА Новости.

Кого атаковали американцы

Не прошло и суток после объявления о прекращении огня в зоне деэскалации в сирийском Идлибе 31 августа, как в провинции снова загремели взрывы. Вооруженные силы США нанесли удар по зданию недалеко от города. Там, по данным американского командования, находились главари террористических группировок, связанных с "Аль-Каидой" *.

Госдепе заверили: удары наносились точечно. Однако в российском Центре по примирению враждующих сторон утверждают, что атака привела к многочисленным жертвам и разрушениям. Кроме того, о предстоящей операции не уведомили ни Москву, ни Анкару

По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате удара погибли 40 человек. Тип оружия, использованного американскими военными, не называется. Главной целью атаки были главари группировок "Хурас ад-Дин" и "Ансар ат-Таухид". Обе они, по некоторым данным, сотрудничают с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, созданной на базе "Джабхат ан-Нусры" *, которую Вашингтон считает сирийским отделением "Аль-Каиды".

По другой информации, после слияния этих двух групп в одну — "Нусрат аль-Ислам"* в марте 2018 года к ним присоединились некоторые отколовшиеся от ХТШ боевики, а с самой "Хайят Тахрир аш-Шам" отношения у союза враждебные.

Коалиционные войска под предводительством США 1 июля уже атаковали позиции террористов на северо-западе Сирии. Тогда целью удара также были члены "Хурас ад-Дин". Восьмерых боевиков, среди которых были тунисцы, алжирцы, египтянин и сириец, ликвидировали. Отмечалось, что это стало первым подобным успехом за два года.

Почему образовался идлибский котел

Идлиб — центр одноименной провинции на северо-западе Сирии. На востоке территория граничит с Алеппо, на западе — с Латакией, на юге — с провинцией Хама, а на севере — с Турцией . Район называют идлибским котлом, так как там действуют сразу несколько вооруженных группировок.

Впервые о создании зон деэскалации в Сирии договорились в сентябре 2017 года в столице Казахстана Астане (ныне Нур-Султан). Три зоны располагались соответственно в южной части провинции Дераа на границе с Иорданией , в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты и на севере провинции Хомс . Мониторинг обстановки должна была вести российская военная полиция. В четвертой зоне деэскалации — Идлибе — наблюдением занимались совместно Иран , Россия и Турция.

В начале 2018 года сирийские правительственные силы начали вытеснять боевиков "Исламского государства" * из восточной части страны, сирийская армия провела также операции в Восточной Гуте и в горах к северу от Дамаска, а позднее и на юге, в Дераа.

Боевики, отказавшиеся сдаться сирийским властям, отправились в Идлиб. Так провинция стала "последним оплотом" террористов, начались бои за этот район.

В сентябре 2018-го Владимир Путин Реджеп Эрдоган договорились о создании безопасной зоны между силами вооруженной оппозиции и сирийскими правительственными войсками глубиной до 25 километров. Сирийская армия обязалась не атаковать Идлиб, а террористические группировки, в частности ХТШ, должны были покинуть демилитаризованную зону. Группировки умеренной оппозиции, поддерживаемые Анкарой, в том числе " Свободная сирийская армия ", могли остаться в зоне деэскалации, но вывести оттуда все тяжелое вооружение. Контролем за выполнением обязательств занимались совместно российские и турецкие военные.

Из-за чего договоренности о перемирии не работают

Перемирие, однако, не соблюдалось. Уже в конце сентября сирийская армия атаковала позиции ХШТ на границе Идлиба и Хамы, а группировки джихадистов отказались соблюдать условия разоружения. В январе 2019 года в России заявляли, что 70 процентов демилитаризованной зоны заняли террористы. Тогда же появились сообщения о подготовке наступления сирийской армии на Идлиб. В марте российские военные нанесли точечные авиаудары по позициям террористов в центре провинции. После этого Турция несколько раз обвиняла сирийских военных в намеренных атаках на наблюдательные посты. Стрельбы велись, несмотря на объявленный 12 июня "режим тишины".

Ситуация вновь накалилась летом 2019-го. В начале августа в Нур-Султане прошли очередные переговоры о режиме прекращения огня. Боевики решение проигнорировали, перемирие продолжалось лишь трое суток — в ответ сирийские правительственные войска возобновили наступление. Сирийская армия окружила город Хан-Шейхун, где находится турецкий наблюдательный пункт. Россия при этом дала турецким наблюдателям в Сирии гарантии безопасности.

Двадцать седьмого августа Эрдоган срочно приехал в Россию, чтобы обсудить в Владимиром Путиным ситуацию в Идлибе. С 31 августа в провинции вводился новый режим прекращения огня. В тот же день сообщалось, что сирийская армия в одностороннем порядке остановит боевые действия. Перемирие позволит мирным жителям покинуть опасные территории, а 22 августа на севере провинции Хама уже открылся гуманитарный коридор. Для Турции эскалация ситуации в Идлибе также чревата масштабным потоком беженцев через государственную границу.

Кто против кого

Армия Башара Асада сейчас занимает большую часть сирийской территории, однако не всю. Так, Идлиб практически полностью контролируют боевики "Хайят Тахрир аш-Шам", в то время как земли к северу, северо-востоку и значительную часть юга Идлиба занимают воюющие против правительственных войск формирования "Сирийской свободной армии", которые поддерживает Турция.

Северо-восток Сирии (от Манбиджа до границы с Ираком) занимают "Демократические силы Сирии" — союз вооруженной оппозиции, в который входят курдские группировки, а также курдские "Отряды народной самообороны".

Север приграничной провинции Алеппо контролируют турецкие войска, ведущие борьбу с курдскими формированиями, — их Анкара считает террористическими. В январе 2018 года турки начали операцию "Оливковая ветвь" в Африне на севере Алеппо. О готовящемся новом наступлении в этом районе стало известно в июле 2019-го. При этом турецкое руководство условилось с США о создании координирующего центра, впрочем, Анкара намерена начать боевые действия даже без договоренности с Вашингтоном.

В свете вновь установленного режима перемирия в Турции еще раз напомнили о своих интересах в сирийском конфликте, в частности в зоне Идлиба.

"Смысл действий Анкары — в сохранении вооруженных исламистских группировок, которые Турция считает умеренными и которые опираются на ее поддержку", — объяснил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Кроме того, эскалация конфликта приведет к тому, что придется заниматься проблемой беженцев.

Важен для Турции и курдский вопрос. Сирийские власти борются с курдскими формированиями, так как они добиваются автономии, а впоследствии — и независимости от Дамаска. При этом режим Асада считает курдов частью сирийского народа, предполагая все их проблемы решать в рамках общей конституции.

США и их союзники в регионе — Саудовская Аравия, Израиль, Турция — придерживаются такой позиции: в Сирии нужно изменить режим.

"Для них Асад — диктатор. У Соединенных Штатов программа-максимум — сменить режим, программа-минимум — расколоть страну, сделать ее неподконтрольной центральным властям, несмотря на заявления о важности территориальной целостности", — поясняет эксперт.

Основная цель Ирана — поддержать сирийские власти в борьбе против суннитского исламизма.

В чем интерес России

Россия находится в сирийско-турецком треугольнике, ведь у Москвы есть договоренность с обеими сторонами конфликта. Главная цель Кремля — стабилизация ситуации в регионе, поддержание территориальной целостности и государственности Сирии. При этом помочь Асаду удержаться у власти — не главный приоритет, считает Долгов.

Москве, по сути, не важно, кто именно находится у власти в стране, главное — чтобы Дамаск продолжал проведение светской политики, признание равенства всех религий и не допустил исламизации страны.

"Гипотетический приход к власти исламистов — угроза национальной безопасности России, — пояснил собеседник РИА Новости. — Все исламистские группировки говорили о намерениях создать исламское государство и вести джихад, в том числе на территории Центральной Азии и в мусульманских регионах России".

Сейчас гарантами астанинских соглашений выступают Россия, Турция и Иран. Москва сотрудничает со всеми странами, однако в случае с Анкарой приходится идти на компромиссы и на что-то закрывать глаза. Например, на незаконное нахождение в Сирии турецких войск, ведь на это не было дано разрешения ни Дамаска, ни ООН

"То, что мы наблюдаем сейчас в Идлибе, — как раз и есть стремление России решить вопросы политическим путем", — уточняет Борис Долгов.

Возникает вопрос: если цель сирийских властей — полностью восстановить контроль над страной, что поддерживается и Россией, и США, и Турцией, а цель Анкары одновременно — сохранить влияние среди вооруженных исламистских группировок в регионе, что будет, когда Идлиб освободят и сирийская армия дойдет до северных границ страны?

Москва сотрудничает с Дамаском по поводу восстановления суверенитета, в Сирии работают российские военные советники. Однако если говорить о стратегическом плане — для Москвы это сложный вопрос, отмечает Долгов. Россия не может жестко ставить условия ни Турции, ни Вашингтону. Интересы внешних сил влияют на позицию Москвы. Поэтому говорить о том, что у России есть четкий план относительно будущего, пока сложно.

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* Террористическая группировка, запрещена на территории России.