Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных

Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, на северо-запад Сирии была переброшена дополнительная бронетехника, военнослужащие и грузовики с боеприпасами, передает «Интерфакс».

Согласно астанинскими соглашениям по внутреннему периметру зоны деэскалации Идлиб созданы 12 наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции.

Ранее стало известно, что сирийская армия заняла Хан-Шейхун в Идлибе.

Напомним, 19 августа МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун, бои за который ведет сирийская армия. Позже стало известно, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.

Власти Турции осудили удар сирийских сил в «зоне деэскалации», назвав его противоречащим договоренностям и духу сотрудничества с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать данную ситуацию началом сирийско-турецкого конфликта.