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Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
По данным агентства, на северо-запад Сирии была переброшена дополнительная бронетехника, военнослужащие и грузовики с боеприпасами, передает «Интерфакс».
Согласно астанинскими соглашениям по внутреннему периметру зоны деэскалации Идлиб созданы 12 наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции.
Ранее стало известно, что сирийская армия заняла Хан-Шейхун в Идлибе.
Напомним, 19 августа МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры пересекли сирийскую границу и движутся в сторону города Хан-Шейхун, бои за который ведет сирийская армия. Позже стало известно, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.
Власти Турции осудили удар сирийских сил в «зоне деэскалации», назвав его противоречащим договоренностям и духу сотрудничества с Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли считать данную ситуацию началом сирийско-турецкого конфликта.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , В мире , МИД , Деловая газета "Взгляд" , ИА Anadolu , Интерфакс , Идлиб , Сирия , Турция
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