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США хотят вывести все войска из Афганистана 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Этот документ, по словам муллы Хаирхвы, должен способствовать выводу американских войск из Афганистана. Взамен талибы должны обещать, что Афганистан не станет прибежищем для других радикальных группировок. При этом в республике уже обосновались как "Аль-Каида", так и ИГИЛ (обе группировки запрещены в РФ), и каким образом талибы смогут их выгнать, остается неясным.
Соглашение с Вашингтоном будет означать признание им власти «Талибана», который сегодня контролирует порядка 60 процентов территории страны. Однако такой шаг вряд ли понравится афганскому правительству во главе с президентом Ашрафом Гани. Собственно, Гани уже заявил, что «наше будущее не может быть определено извне, будь то в столицах наших друзей, врагов или соседей». Договор с талибами играет на руку президенту США Дональду Трампу, учитывая предстоящие в ноябре будущего года выборы в Америке. Многие в США считают присутствие американских военнослужащих в Афганистане напрасным риском и бессмысленным расходованием средств.
Точка зрения
Омар Нессар, Директор Центра изучения современного Афганистана:
— Вероятность подписания соглашения между США и талибами очень высока, это следует из заявлений ряда американских серьезных политиков, включая главу госдепа Майка Помпео. Об этом же сигнализирует и неожиданное сближение Вашингтона с Пакистаном. Но ничего не мешает США после президентских выборов в Америке отменить соглашение. Ведь по сравнению с другими международными договорами, которые Трамп успел отменить, будущий договор с талибами — филькина грамота. Он может оказаться тактическим соглашением, от которого впоследствии будет иметь возможность отказаться любая из сторон. Кроме того, договоренности с талибами могут нанести имиджу США репутационный ущерб — все же с ними воевали все последние годы.
Талибы не признают нынешнее правительство Афганистана во главе с президентом Ашрафом Гани и не готовы вести с ним переговоры. Если будет заключен договор между США и талибами, то надо будет формировать другую администрацию в Кабуле, с которой «Талибан» станет разговаривать. Но Гани — человек с твердыми намерениями, который хочет провести в конце сентября выборы в стране и добиться контроля над Афганистаном. Если он победит в ходе голосования, а пока Гани — самый сильный кандидат, то его победа заморозит мирный процесс, поскольку талибы не захотят разговаривать с нынешним правительством".
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Комментарии
Ближний Восток , Азия , США , Омар Нессар , Ашраф Ахмадзай , Дональд Трамп , Госдеп США , Талибан , Исламское государство , Аль-Каида , Афганистан
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