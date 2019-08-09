Почему Тегеран не боится военных действий со стороны США

Иран не боится того, что Вашингтон развяжет против исламской республики войну — она «самым негативным образом» отразится на cамих США и их союзниках в регионе, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Хоcсейн Салами. Кроме того, по словам военачальника, противники Ирана «выдохлись» в результате соревнования с Тегераном и находятся в тактическом и стратегическом тупике. Эксперты считают, что в ИРИ правильно оценивают ситуацию — американцы не готовы к открытому противостоянию с этой страной.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что США не начнут войну с Ираном в Персидском заливе, так как понимают, какие последствия это будет иметь для них и их союзников в регионе.

«Мы убеждены, что США не желает войны с Ираном… Все вооружённые силы Ирана готовы защищать страну и дадут решительный ответ на любой акт агрессии», — заявил Хоссейн Салами 7 августа во время визита в приграничную провинцию Керманшах на западе страны.

«Сейчас безопасность границ — это приоритет Вооруженных сил ИРИ», — добавил командующий КСИР.

По словам генерала, «враг измотан и демонстрирует умственную и политическую усталость», которая явно заметна в схватке с Ираном. Несмотря на экономическое, политическое и культурное давление, Тегеран успешно отразил попытки начать с Исламской республикой войну, цитирует Салами иранское агентство Mehr.

Ранее командующий силами ПВО иранской армии бригадный генерал Алиреза Сабахи Фард предостерёг врагов Ирана от опрометчивых действий в регионе.

«В настоящее время наше военное оборудование и наш опыт превосходят то, что было в годы «Священной обороны» (война Ирана с Ираком 1980 — 1988 годов), поэтому врагам не следует допускать ошибок», — приводит его слова иранское новостное агентство ABNA.

Взаимные захваты

Напомним, отношения ИРИ с США и странами Запада обострились после того, как 4 июля 2019 года британские военные в Гибралтаре арестовали супертанкер Grace One, якобы перевозивший 2 млн баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в обход действующих в отношении Дамаска санкций.

Позднее в Минобороны Великобритании заявили, что три иранских катера предприняли попытку остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, которую предотвратил фрегат HMS Montrose.

19 июля Корпусом стражей исламской революции в Ормузском проливе был задержан британский нефтяной танкер Stena Impero. По словам военных, причиной задержания судна стало «нарушение международного морского права» и столкновение с иранским рыболовецким судном.

Вскоре после этого Белый дом ввёл санкции против главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа, а по линии Госдепа США были продлены ограничения по ядерной программе Ирана.

Кроме того, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон направил запросы Британии, Франции, Германии, Норвегии, Японии, Южной Корее и Австралии с предложением присоединиться к коалиции по поддержанию безопасности в Ормузском проливе, силы которой будут патрулировать морской путь и защищать танкеры от возможного захвата со стороны Ирана.

В условиях крайне напряженной ситуации, которая сложилась между Ираном и США, идёт ожидаемый обмен резкими заявлениями и действиями, пояснила в беседе с RT эксперт по Ирану Ирина Фёдорова . Однако, по её мнению, опасаться перехода этого конфликта в активную фазу не стоит.

«Дело не в том, что Вашингтон не может противостоять или победить Тегеран. Просто американцы сейчас не заинтересованы в этом, потому что внутри США разворачивается предвыборная гонка за пост президента. Сейчас Трампу никак нельзя начинать войну, поскольку он понимает, что военный конфликт с Ираном будет затяжной и не такой простой, исходя как из финансовых, так и человеческих затрат. Иранская сторона, которая прекрасно понимает обстановку в США, может сейчас делать любые заявления, потому что Вашингтон не начнёт военные действия против Тегерана», — отметила Ирина Фёдорова.

Александр Вавилов. Такую точку зрения разделяет и эксперт по Ближнему Востоку, профессор МГУ

«Трампу сейчас ввязываться в какие-то конфликты и столкновения с иранцами не стоит, поскольку он участвует в предвыборной гонке и хочет остаться на второй срок на посту президента США. Есть ещё важный фактор — Израиль, потому что Иран сразу заявил, что, как только американцы предпримут шаги с использованием силы, через 30 минут Иерусалима не будет на свете», — напомнил Вавилов в разговоре с RT.

Неудачная коалиция

Стоит отметить, что Вашингтону пока не удаётся собрать коалицию для ответа Ирану — официальные отказы от участия в этом мероприятии уже заявили Япония и Германия. Военные корабли направила к проливу только Великобритания. Остальные возможные участники медлят с ответом.

Портал Military.com сообщает, что сейчас в регионе Персидского залива находятся два британских военных корабля — фрегат HMS Montrose и эсминец HMS Duncan. При этом, отмечает издание, Montrose вскоре должен покинуть регион и вернуться в Великобританию для планового ремонта.

Ранее британские СМИ со ссылкой на оборонные источники сообщали, что в регион также вышла подводная лодка HMS Astute, несущая на борту баллистические и крылатые ракеты, однако официального подтверждения эта информация не получила.

Таким образом, основной силой, противостоящей Ирану в регионе, остаётся 5-й флот ВМС США, а также подразделения, размещённые на базах в регионе, например, в Катаре.

Анализируя происходящее, Центральное командование США (CENTCOM), курирующее американские операции на Ближнем Востоке, выпустило заявление, в котором говорится о том, что «США по-прежнему решительно настроены сотрудничать с союзниками и региональными партнёрами, с тем чтобы гарантировать свободу судоходства и торговли, а также обеспечить безопасность американских судов и персонала в данном регионе», сообщает издание Business Insider.

По мнению CENTCOM, «в условиях роста напряжённости в регионе возможный просчёт или неверная идентификация могут вызвать агрессивные действия по отношению к судам, принадлежащим США, их союзникам или партнёрам по коалиции, осуществляющим деятельность в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе».

Однако процесс создания анти-иранской морской коалиции пока идёт не так быстро, как хотелось бы США, отметила Ирина Фёдорова.

«Европа на словах поддерживает создание коалиции по охране перевоза нефти в Персидском заливе и Ормузском проливе, но реально поддержку оказали только Британия и Израиль, который не отправил корабли, но заявил, что будет делиться своими разведданными с членами военно-морской коалиции. Остальные страны к Вашингтону пока не присоединились», — сказала эксперт.

Принуждение и переговоры

Несмотря на попытки создать коалицию для патрулирования Ормузского пролива и продолжающееся санкционное давление на Иран, Вашингтон продолжает делать заявления о готовности к неким переговорам, на которые должна согласиться Исламская республика.

«США продолжат стремиться к дипломатическому варианту, который решил бы проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперёд — это выработка всеобъемлющей сделки, которая охватила бы весь комплекс таких угроз», — гласит официальное заявление Помпео, которым он сопроводил введение новых санкций против Тегерана.

Напомним, в 2018 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения, которое предусматривало отказ Ирана от разработки ядерного оружия взамен на снятие экономических санкций.

Став главой Белого дома, Дональд Трамп с первого дня называл сделку «ужасной» и заявлял о том, что прекратит её действие, несмотря на то, что Иран соблюдал все поставленные условия. Европа с позицией Вашингтона не согласилась — страны Старого света продолжают вести торговлю с Тегераном, несмотря на угрозу американских санкций.

Попытки США усилить давление на Иран и проецировать свою силу в регионе забуксовали, потому что Штаты не рассчитали свою силу, сказал RT Александр Вавилов.