«Мать всех войн»: президент Ирана обратился к Западу

Президент Ирана Хасан Роухани назвал потенциальную войну с его страной «матерью всех войн». Такое заявление он сделал после решения Великобритании присоединиться к США в патрулировании Ормузского пролива, где Исламская республика ранее под разными предлогами задерживала иностранные танкеры. Тегеран и Вашингтон наращивают давление друг на друга, и возможной точкой столкновения может стать именно зона Персидского залива.

Война с Ираном была бы «матерью всех войн», сказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с руководством министерства иностранных дел страны.

«Мир с Ираном — это мать любого мира, а война с Ираном — это мать всех войн… Если вы хотите безопасности, если ваши солдаты хотят безопасности в регионе, то вы не можете нашей безопасности наносить вред, в то же время ожидая, что будете сами в безопасности. Мир в обмен на мир», — цитирует агентство Reuters слова иранского лидера.

Такое заявление он сделал после решения Великобритании присоединиться к США в патрулировании Ормузского пролива, где Иран ранее под разными предлогами задерживал иностранные танкеры.

При этом, по словам Роухани, если США хотят переговоров, то сперва должны снять санкции.

Речь идет об ограничениях на экспорт иранской нефти, что стало чувствительным ударом для экономики Исламской республики. Производство нефти в Иране уже сократилось до самого низкого значения с конца 1980-х годов, тогда как экспорт не превышает 300-500 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, в американский санкционный список на прошедшей неделе попал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, долгое время являвшийся главным переговорщиком по иранской ядерной сделке. При этом в Вашингтоне отметили, что больше не считают Зарифа приоритетным контактом, поскольку США вышли из соглашения.

Президент Ирана заявил, что США должны обеспечить свободу судоходства в районе Ормузского пролива, соединяющего Персидский залив с Аравийским морем и являющегося ключевым для прохода танкеров.

Выражение «мать всех войн» считается устойчивым и означает большую войну, в которую могут быть вовлечены не только воюющие государства, но и другие страны региона.

По мнению наблюдателей, президент Ирана таким образом хотел дать понять, что страна окажет США серьезное сопротивление в случае военных действий.

Тегеран действительно обладает мощной армией, а также элитным Корпусом стражей исламской революции. Это военизированное формирование было создано в 1979 году на волне иранской исламской революции (КСИР), а впоследствии стало частью вооруженных сил этого государства. Главой КСИР является верховный главнокомандующий Али Хаменеи . В состав организации входят сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. «Стражи» также занимаются подготовкой добровольческих отрядов народного ополчения.

Эксперты отмечают, что в случае сухопутной операции иранские военные окажут США массированное сопротивление.

«Иран это не Ирак, а иранцы — большие националисты», — говорит профессор МГИМО Виктор Мизин, специалист в области международной безопасности.

«Теократическое государственное устройство Ирана справедливо вызывает протест и жалобы внутри страны. Но нет никаких доказательств того, что иранцы будут приветствовать военные действия иностранцев против их городов и военных», — писал в недавней статье в журнале The Atlantic обозреватель Дэвид Фрум

Вторжение США в Ирак в 2003 не встретило большого отпора со стороны вооруженных сил этой страны. Эксперты считают, что это произошло из-за того, что командование вооруженных сил Ирака было подкуплено и потому не оказало американцам сопротивления.

Однако к тому времени иракский режим был заметно истощен международными санкциями, а потенциал его военных сил ослаблен ракетными ударами США. Иранская армия, несмотря на санкционное давление, находится в боевой форме и способна оказать серьезное сопротивление в случае наземной операции, указывают специалисты.

В то же время экс-глава Минобороны Великобритании Малколм Рифкинд считает, что до наземной операции США против Ирана дело не дойдет.

«В Заливе они, конечно, могут демонстрировать мачизм и использовать катера, чтобы мешать продвижению судов, но в военном отношении они несравнимы с США. Если говорить о заливе — я не говорю о наземной операции, — то флот США подавит сопротивление Ирана в 24 часа, если дойдет до перестрелки», — говорил эксперт ранее «Газете.Ru».

Как отмечает британское издание Express, угрожающие заявления президента Ирана прозвучали сразу после того, как Великобритания согласилась направить свои корабли для патрулирования Ормузского пролива.

В настоящее время там находятся два британских корабля: фрегат HMS Montrose и эсминец HMS Duncan. К миссии обещают присоединиться также флоты Франции, Италии и Дании.

О создании международного морского альянса для защиты судоходства в регионе ранее заявили США. Британия решила направить корабли в зону Персидского залива после прихода к власти премьера Бориса Джонсона . Предыдущее руководство страны в лице Терезы Мэй воздерживалось от этого шага.

В настоящее время обстановка в Персидском заливе остается напряженной — Иран препятствует проходу через залив иностранных танкеров. Так, в понедельник, 5 августа, Тегеран задержал в Персидском заливе иракский танкер. Как утверждают иранские власти, он вез контрабандное топливо. В июле в Ормузском проливе иранские власти задержали также британский танкер: судно якобы нарушило международные нормы.

Американское военное издание Defence News отмечало конфликт США и Ирана в зоне Персидского залива как очень вероятный. Поводом к нему, пишет издание, могла бы стать случайная или предумышленная атаки американского судна с иранской подводной лодки или бесплотника. В качестве ответа ВВС США могли бы нанести массированные удары по стартовым позициям ракетных войск.

Высокопоставленный дипломат, представляющий одну из держав региона, отмечает, что «стороны испытывают друг друга». По мнению собеседника «Газеты.Ru», «войны не будет, но эскалация конфликта будет продолжена».