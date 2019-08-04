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В Сирии ранены четверо военнослужащих 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: EPA
В Идлибской зоне деэскалации в Сирии, где сейчас действует режим тишины, за минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков, четверо сирийских военных получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.
Он проинформировал также, что российский Центр провел одну гуманитарную акцию: жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор были выданы 500 продовольственных наборов. Общий вес переданных сирийцам продуктов составляет 2,4 тонны, пишет ТАСС.
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Ближний Восток , В мире , ИТАР-ТАСС , Сирия
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