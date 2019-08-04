В Сирии ранены четверо военнослужащих

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии , где сейчас действует режим тишины, за минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков, четверо сирийских военных получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

Он проинформировал также, что российский Центр провел одну гуманитарную акцию: жителям населенного пункта Эль-Хусейния в провинции Дейр-эз-Зор были выданы 500 продовольственных наборов. Общий вес переданных сирийцам продуктов составляет 2,4 тонны, пишет ТАСС.