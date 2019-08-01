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В Сирию за сутки вернулись более 1,5 тысячи беженцев 

РИА Новости + ещё 1 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Свыше 1,5 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 582 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 385 человек (женщин — 115, детей — 197), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 1 197 человек (женщин — 359, детей — 610)", — говорится в бюллетене.
В места постоянного проживания в течение суток вернулся 261 сириец.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,46 гектара территории в провинциях Дераа и Дамаск. "Обнаружено и уничтожено 65 взрывоопасных предметов", — говорится в бюллетене.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*запрещенная в России террористическая организация
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Ближний Восток , В мире , Иордания , Ливан , Сирия
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