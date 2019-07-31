Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В пригороде Дамаска восстановили молокозавод 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Расположенный в пригороде Дамаска завод компании Hawa Al Sham по производству молочных продуктов восстановлен и возвращается к довоенным объемам производства, рассказал журналистам директор предприятия.
Завод расположен в небольшом городе Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
"Мы производим широкий спектр молочных продуктов. Сметана, творог, йогурт, кефир и многое другое. Могу с уверенностью сказать, что мы единственное в стране производство молочных продуктов с таким широким ассортиментом", — сказал журналистам директор предприятия Барек Альяфи.
Он отметил, что выпуск продукции сейчас идет в круглосуточном режиме, в три смены, в каждую из которых выходят по 75 сотрудников.
По словам заместителя директора предприятия Аммара Втаеха, во время войны многие работавшие здесь специалисты уехали. Сейчас коллектив приходится собирать заново. Работа считается престижной, в том числе и благодаря высокому по местным меркам заработку.
"Экономических санкций не боимся, государство помогло закупить нам современное оборудование, что позволило снизить нам цены на нашу продукцию, в первую очередь на молоко", — подчеркнул Втаех.
Пока завод работает только на внутренний рынок, но в планах руководства налаживание поставок в Ливан и Ирак.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Последние новости
Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Комментарии1
Ближний Восток , Исламское государство , Дамаск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине призвали «убивать всех» в Донбассе200
Трамп собрался заключить сделку с РФ16
Украину предостерегли от попыток достать РФ ракетами224
«Стыдно и жалко»: Макаревич посвятил песню ОМОНу343
«Закономерность»: Реакция Собчак на травлю Галкина51
Видео
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
00:51
Баловавшиеся с огнем дети сожгли 8 домов в Самаре
Пожары Происшествия
04:33
В США признали поражение в «битве за Арктику»
Армия США
Россия уличила ООН в фейках
В мире Армия
01:13
«Был агрессивный»: Земфира — о преследовании фаната
Шоу-бизнес Статьи
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
01:27
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Украина В мире
05:57
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Общество
01:22
Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение