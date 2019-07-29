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Порошенко покинул Украину 

Рамблер + ещё 16 13 минут назад
Экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей покинули территорию Украины и вылетели в Турцию. Об этом сообщила «Украинская правда».
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По информации издания, часть членов семьи Порошенко вылетели в Стамбул на прошлой неделе, другая часть и сам экс-президент улетели в минувшее воскресенье.
Сообщается также, что Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, предоставляемой бывшим лидерам страны. На какой срок Порошенко решил остаться без охраны, неизвестно.
Возможно, экс-президент выехал с семьей на отдых. О намерении отдохнуть за границей Порошенко заявлял ранее.
Ближний Восток , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Турция
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