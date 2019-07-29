Порошенко покинул Украину 

Экс-президент Украины Петр Порошенко с семьей покинули территорию Украины и вылетели в Турцию. Об этом сообщила «Украинская правда».
По информации издания, часть членов семьи Порошенко вылетели в Стамбул на прошлой неделе, другая часть и сам экс-президент улетели в минувшее воскресенье.
Сообщается также, что Порошенко написал заявление об отказе от государственной охраны, предоставляемой бывшим лидерам страны. На какой срок Порошенко решил остаться без охраны, неизвестно.
Возможно, экс-президент выехал с семьей на отдых. О намерении отдохнуть за границей Порошенко заявлял ранее.