En Son Haber (Турция): Россия поставляет С-400 в Китай

En Son Haber (Турция) . И как это Россия не боится раздавать всем свое лучшее оружие? Вероятно, у нее есть что-то еще, по сравнению с чем С-400 — это Nokia 3210, которой далеко до айфона. Россия , недавно начавшая поставки С-400 в Турцию самолетами, выполняет аналогичный контракт с Китаем . Но туда С-400 возят морским путем. Неужели мир готовится к третьей мировой войне, ужасаются читатели. И как это Россия не боится раздавать всем свое лучшее оружие? Вероятно, у нее есть что-то еще, по сравнению с чем С-400 — это Nokia 3210, которой далеко до айфона.

Россия, начавшая поставки С-400 в Турцию самолетами, выполняет аналогичный контракт с Китаем. Но туда она отправляет эти системы морским путем.

США обеспокоены

Российские продажи С-400 вызвали беспокойство в США. Американцы, конкурирующие с Россией в сфере торговли оружием и оборонной промышленности, с тревогой относятся к реализации этих поставок.

Начался второй этап

Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатические источники, уже начался второй этап поставок С-400 в Китай.

С-400 идут по морю

Как сообщается, транспортировка осуществляется морским путем из порта Усть-Луга недалеко от Санкт-Петербурга . Подчеркивается, что, как и в случае с Турцией, поставки начались раньше установленного контрактом срока.

Китай — первый иностранный покупатель

Китай стал первым иностранным заказчиком систем противовоздушной обороны С-400: он подписал контракт с Россией в 2014 году.

Первый этап транспортировки систем завершился в прошлом году. После первой поставки китайская армия сообщала об успешном проведении испытаний.

Комментарии читателей:

Почему США должны быть обеспокоены поставками? Ну, станет их доля на оружейном рынке чуть меньше, только и всего. Достаточно тех денег, что они получают за оружие, которое продают и будут продавать на Ближний Восток. Eyy abd

Gecesahinii

Eyy abd, при чем здесь рынок оружия, приятель? Они не смогут приблизиться к тому региону, где есть С-400.

Yuzarsif Yusuf

Люди работают, господа.

Если бы деньги, которые тратятся у нас на стадионы, передали «Аселсан» (Aselsan, турецкая оборонная компания — прим. перев.), мы бы сейчас не выпрашивали F-35 у США! zaza 23

Kutahyali

А если мы еще и боевые самолеты купим у России, репутация Америки окажется на нуле.

sertouch

Балансы смещаются…

Platonbeyy

Какая прелесть, готовят мир к третьей мировой войне… В общем, достанется опять невинным мирным жителям, женщинам и детям…

Гооол! Путин — Трамп: 2:0. Ali

merhum

Ответ США: «Мы крайне обеспокоены».

misafir

Я одного не понимаю, как Россия может и глазом не моргнув раздавать всем такие высокотехнологичные вооружения? У нее есть системы, которыми она сможет блокировать их? Есть ли гарантия, что завтра-послезавтра Китай или Турция не начнут воевать с Россией?

misafir, у России сейчас есть гиперзвуковая ракета неограниченной дальности и новая система противовоздушной обороны. Так что Китаю и нам она, считай, продает телефон Nokia 3210. А у них, можно сказать, последняя версия «Айфона» и «Самсунга». gs

Çinliler

Кстати, мы собирались купить систему противовоздушной обороны у Китая, а потом отказались из-за США. Если Китай покупает С-400 у России, то это немного странно.

eeeeee

Çinliler, страны стремятся к разнообразию средств противовоздушной обороны. Если не можешь сбить ракету с помощью одной системы, то задействуешь другую. Не беспокойся, скоро купим систему ПВО у Китая.

sezai

Проясняются фланги третьей мировой войны. Я думаю, эта война приведет к полному краху США. А Россия сумеет-таки спуститься на юг и, скорее всего, создаст в Сирии свое государство. Погибнет много невинных людей. Но больше всего от этой войны пострадает Турция. Потому что мы не на том уровне экономического и технологического развития.

vatandaş

Помните, у Китая была своя система противовоздушной обороны, и мы даже одно время собирались ее купить? Зачем китайцы покупают у России?

Mert ekin

vatandaş, потому что С-400 — лучшая в мире система противовоздушной обороны… Если мы произведем отечественный автомобиль, нам, что, вообще не покупать машины за рубежом?..

Цель Путина известна: он хочет стереть Америку с лица земли. gercek bjk li

kirpi

Не за горами война Востока и Запада. Тот, с кем будет Турция, выиграет эту войну.

Если все государства мира купят С-400, в мире не будет войны. Никто ни на кого не будет нападать. И наступит спокойствие. MG

Theiba

Если Китай покупает С-400, хотя у него есть своя отечественная система противовоздушной обороны, значит, С-400 действительно лучшие в своем классе.

loma

Единственная забота США — не уступить русским рынок оружия. Мы не можем получить F-35, а если мы начнем совместное производство самолетов с русскими, позиции США всерьез пошатнутся.

yörük

Китай и сам производит систему противовоздушной обороны, но они все равно покупают С-400. То есть их системы, видимо, не такие качественные? А мы первое соглашение заключали с Китаем. Видимо, хорошо, что отказались.

DERBEDER