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Боевики продолжают обстреливать города Сирии 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал о ситуации в ближневосточной стране.
По его словам, всего с начала процесса урегулирования наш миротворческий Центр провел 2 165 гуманитарных акций, в ходе которых пострадавшему от войны населению Сирии было передано почти 3500 тонн различных, в том числе жизненно необходимых грузов.
"Продолжается возвращение беженцев в места проживания до начала боевых действий. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечивается работа десяти пунктов пропуска", — сообщил генерал.
Он отметил, что наши военные оказывают сирийцам содействия и в восстановлении инфраструктуры, а также в создании условий для возвращения беженцев. Бакин сообщил, что на сегодняшний день восстановлено 32 032 жилых дома, 877 образовательных и 182 медицинских учреждения. Отремонтировано более тысячи километров автомобильных дорог.
— Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации, — подчеркнул генерал.
По его словам, только в течение последних суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар в провинции Латакия. Они также открывали огонь по населенному пункту Эль-Хуаш (провинция Хама) и району Маканис-Эд-Дувайри в сирийском городе Алеппо..
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Ближний Восток , В мире , Сирия
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