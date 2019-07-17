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Трое турецких дипломатов погибли при нападении в Ираке 

ТК «Звезда» + ещё 11 54 минуты назад
Фото: Twitter
В настоящее время место происшествия оцеплено, власти перекрыли все подъезды к нему.
Заместитель генерального консула Турции в Ираке и два других дипломата погибли в городе Эрбиль в результате вооруженного нападения.
Уточняется, что нападение произошло около 14:30. Вооруженная группа боевиков открыла огонь по дипломатам в одном из ресторанов города, после этого они скрылись в неизвестном направлении.
Посольство Турции в Багдаде сообщения о нападении на группу дипломатов в Эрбиле и гибель нескольких из них, однако точные их должности пока не сообщаются, передает РИА Новости со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
В настоящее время место происшествия оцеплено, власти перекрыли все подъезды к нему. На место прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
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Ближний Восток , Происшествия , РИА Новости , Ирак , Турция , Эрбиль
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