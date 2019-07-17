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США пообещали Турции «пагубные последствия» покупки С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Закупка Турцией российских С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе истребителя F-35, заявили в Белом доме.
При этом США продолжат военное сотрудничество с Турцией с учетом ограничений, связанных с С-400, добавили в Белом доме, передает ТАСС.
Закупка Анкарой С-400 подрывает ее обязательства по НАТО, это будет иметь «пагубные последствия» для страны, сказали в американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ситуация с закупками Турцией российских С-400 является несправедливой, а кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер сообщал, что закупка Турцией российских С-400 фундаментальным образом подрывает способности истребителя-бомбардировщика F-35.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , США , Безопасность , Марк Эспер , Дональд Трамп , Пентагон , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Турция
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