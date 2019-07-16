Иран заподозрили в захвате арабского нефтяного танкера

Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах, что именно произошло с судном до сих пор неизвестно. Об этом сообщает Associated Press (AP).

58-метровый нефтяной танкер Riah обычно перемещался из Дубая и Шарджи на западном побережье в Фуджайру на восточном побережье ОАЭ. Как отмечается, он поздно вечером 13 июля шел через Ормузский пролив под флагом Панамы , а затем перестал передавать свое местоположение. Последние данные указывают на то, что судно заплыло в территориальные воды Ирана

Сообщается, что за последние три месяца судно ни разу не выключало систему отслеживания во время подобных плаваний. Официальный комментариев с иранской стороны или со стороны ОАЭ пока не поступало. В то же время в дубайской компании Prime Tankers LLC, значащейся владельцем Riah, указали, что перепродали танкер другой компании под названием Mouj Al-Bahar. В последней агентству заявили, что не владеют никакими судами.

AP указывает, что неясность в данной ситуации вызывает беспокойство за судьбу танкера на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн».

Как отметила корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр (Barbara Starr) на своей странице в Twitter, в американской разведке нарастает уверенность в том, что Иран вынудил Riah сменить курс и проследовать в свои воды. В то же время некоторые источники в регионе заявляют, что судно просто-напросто сломалось неподалеку от острова Кешм и было отбуксировано к берегу для помощи.

Эксперты отмечают, что последняя зафиксированная скорость танкера составляла 2 узла — немногим менее 4 километров в час.

11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.

9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.