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Иран заподозрили в захвате арабского нефтяного танкера 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: Mario Tama / Getty Images
Нефтяной танкер из Объединенных Арабских Эмиратов пропал с радаров в иранских водах, что именно произошло с судном до сих пор неизвестно. Об этом сообщает Associated Press (AP).
58-метровый нефтяной танкер Riah обычно перемещался из Дубая и Шарджи на западном побережье в Фуджайру на восточном побережье ОАЭ. Как отмечается, он поздно вечером 13 июля шел через Ормузский пролив под флагом Панамы, а затем перестал передавать свое местоположение. Последние данные указывают на то, что судно заплыло в территориальные воды Ирана.
Сообщается, что за последние три месяца судно ни разу не выключало систему отслеживания во время подобных плаваний. Официальный комментариев с иранской стороны или со стороны ОАЭ пока не поступало. В то же время в дубайской компании Prime Tankers LLC, значащейся владельцем Riah, указали, что перепродали танкер другой компании под названием Mouj Al-Bahar. В последней агентству заявили, что не владеют никакими судами.
AP указывает, что неясность в данной ситуации вызывает беспокойство за судьбу танкера на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн».
Как отметила корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр (Barbara Starr) на своей странице в Twitter, в американской разведке нарастает уверенность в том, что Иран вынудил Riah сменить курс и проследовать в свои воды. В то же время некоторые источники в регионе заявляют, что судно просто-напросто сломалось неподалеку от острова Кешм и было отбуксировано к берегу для помощи.
Эксперты отмечают, что последняя зафиксированная скорость танкера составляла 2 узла — немногим менее 4 километров в час.
11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.
9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США. Позднее часть экипажа Grace 1 арестовали.
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Ближний Восток , Происшествия , Пентагон , CNN , Associated Press , Дубай , Иран , ОАЭ , Панама
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