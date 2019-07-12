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Подтверждено начало поставок С-400 Турции 

Вести.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В связи с информацией о начале поставок комплексов С-400 «Триумф» Анкаре, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился традиционным подтверждением того, что контракт будет реализован в срок, передает «Интерфакс».
"В данном случае я ничего нового не сообщу. Я лишь скажу, что все осуществляется в срок в соответствии с достигнутыми договоренностями и подписанными контрактами. Все обязательства сторон выполняются", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для развертывания этих систем в Турции.
Также начало поставок подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила начало поставок С-400 в Турцию, передает РИА Новости.
Поставленные в Турцию российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию после их сборки, сообщил секретариат оборонной промышленности страны.
В управлении оборонной промышленности Турции заявили, что поставка остальных компонентов ЗРК будет продолжена в предстоящие дни.
Как заявил в пятницу на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция и Россия находятся в тесной координации в связи с началом поставок зенитных ракетных систем С-400 в республику, передает ТАСС.
Против покупки российских систем ЗРК Турцией активно выступали США. Американские власти требовали отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы «Пэтриот». Штаты угрожают Анкаре санкциями. Они не раз предупреждали Турцию, что могут отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Песков , Мевлют Чавушоглу , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Анкара , Турция
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