Передайте Ирану: опальный эмир Катара приехал к Трампу

Поездка в США главы Катара Тамима бин Хамада Аль Тани — это уже второй визит монарха в Вашингтон за последние два года. Он имеет важное значение для двусторонних отношений. Последний раз эмир посещал США в апреле 2018 года. Катар — один из главных игроков на газовом рынке, небольшое, но влиятельное государство Персидского залива, и, по, словам посла США в этой стране Вильяма Гранта, отношения двух государств находятся на «небывалой высоте».

Однако стоит отметить, что еще два года назад отношения Катара и США пережили жесткий кризис — в июне 2017 года, когда президент США Дональд Трамп обвинил Катар в поддержке терроризма. Он даже заявил, что Катар «исторически помогал терроризму на самом высоком уровне».

Бахрейн и Эти заявления были сделаны в разгар блокады Катара, которую устроили этому государству Саудовская Аравия, ОАЭ Египет . Причиной таких действий стало то, что Катар, в отличие от других союзников Эр-Рияда в Персидском заливе, не разорвал отношения с Ираном.

Достаточно тесные экономические отношения между Катаром и Ираном связаны с газовыми вопросами — оба государства делят одно на двоих газовое месторождение в Персидском Заливе. Речь идет о месторождении Южный Парс, извлекаемые запасы которого равны 215 млрд баррелей нефти и 14 трлн куб.м газа (8% от общего объема мировых запасов). В этой связи, отмечает эксперт РСМД Юрий Бармин, Катар не заинтересован в изоляции Ирана.

Сегодня, когда Вашингтон и государства Персидского залива активно наращивают давление на Иран, Катар — единственное государство, которое продолжает экономические отношения с Тегераном.

«Встреча между Трампом и эмиром Катара призвана еще больше углубить отношения на фоне геополитических событий вокруг Ирана, а также с горячими точками в регионе вокруг него», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт Gulf State Analytics Теодор Карасик.

Вопрос Ирана станет одним из главных в повестке встречи Трампа и эмира Катара, пишет The Washington Post. В интервью изданию накануне визита катарского эмира высокопоставленный американский чиновник дал понять, что США хотят использовать Катар, чтобы передать послание Ирану: «Я не думаю, что это будет какая-либо формальная посредническая роль. Но мы могли бы рассчитывать на то, что они будут передавать сообщения и сообщать о серьезности попыток деэскалации и создания своего рода пути к диалогу»,

Подобные заявления повышают роль Катара в диалоге с Ираном, который не идет на прямой контакт с США.

Стоит отметить, что значение дипломатической роли Катара понимают и арабские соседи. Недавно Катар впервые после блокады принял участие в саммите арабских государств в Мекке. Эмират был представлен главой правительства Абдуллой бин Нассером бин Халифой Аль Тани.

Однако, несмотря на поддержание диалога с Тегераном, Катар находится в сложном положении в контексте американо-иранского противостояния.

На территории этой страны находится американская военная база Аль-Удейд, которая потенциально может быть задействована в иранской операции США.

Недавно Пентагон впервые перебросил на нее истребители пятого поколения F-22 из-за напряженности с Ираном, сообщило командование ВВС США. «База рассматривается как ключевой элемент стратегии сдерживания Ирана», — отмечает Юрий Бармин из Российского совета по международным делам. В свою очередь, Теодор Карасик из Gulf State Analytics констатирует, что наличие базы «делает Катар иранской целью номер один».

Все эти соображения, несомненно, принимаются во внимание Ираном, который уже не надеется на помощь стран ЕС в преодолении американских санкций. В понедельник, 8 июля, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что у стран-участниц «ядерной сделки» осталось всего 60 дней, чтобы «спасти соглашение».

В иранском МИДе уже предупреждали, что Тегеран будет сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе не будут придерживаться достигнутых договоренностей. В настоящее время в Тегеране находится спецпосланник президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн, который ведет переговоры с иранской стороной, чтобы убедить ее не выходить из соглашения.

Нельзя исключать, что диалог с Катаром, который имеет хорошие отношения с США, — возможность выйти на компромиссную позицию и не допустить конфликта. В случае если он произойдет, это грозит нестабильностью всем странам Залива, в том числе и Катару.

Стоит отметить, что усилия Катара могут оценить и в Москве, которая в последние два года налаживала активный диалог с этим государством после того, как оно оказалось в изоляции.