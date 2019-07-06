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Иран усиливает ядерный шантаж Запада 

Ридус + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Иран собирается с 7 июля начнет обогащение урана до 5%, заявил в субботу советник верховного руководителя страны Али Акбар Велаяти.
«Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики. Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии», — приводит слова советника ТАСС.
Ранее на этой неделе президент Ирана Хасан Роухани объявил о намерении с 7 июля перевести тяжеловодный реактор в Араке в режим производства оружейного плутония, если западные участники ядерной сделки не вернутся к выполнению своих обязательств.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе был заключен Ираном и международной «шестеркой» (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН, США и ЕС.
Иран обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67%, не превышать запасы обогащенного урана свыше 300 кг, не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.
В мае 2018 года Дональд Трамп сообщил о выходе США из «ядерной сделки», а в ноябре американские санкции против нефтяного сектора Ирана вновь вступили в силу.
Новый виток напряженности вокруг Ирана начался 20 июня, когда Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского военного беспилотника. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан назвал случившееся «неспровоцированным нападением», а Трамп — большой ошибкой Тегерана.
24 июня Белый дом ввел новые санкции против Ирана и духовного лидера страны Али Хаменеи. Трамп пообещал, что если Иран нападет на «что-либо американское», то получит силовой ответ вплоть до полного уничтожения. В ответ в иранском парламенте заявили, что в случае американской агрессии армия Ирана уничтожит Израиль за 30 минут.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Хасан Роухани , Али Хаменеи , Дональд Трамп , ЕС , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран
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