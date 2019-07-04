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Турция призывала Россию контролировать силы Асада в Идлибе 

РИА Новости 4 часа назад
АНКАРА, 4 июл — РИА Новости. Россия должна держать под контролем действия правительственных сил Сирии и не допускать их атак на Идлиб, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.
В конце июня в результате обстрела одного из наблюдательных постов армии Турции в сирийском Идлибе погиб один военнослужащий и трое пострадали. В министерстве обороны Турции заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным. После этого Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых якобы велся обстрел.
"Доверие между Турцией и Россией обсуждается между президентами обеих стран. Идлиб — важная тема с политической и гуманитарной точек зрения. С атаками на Идлиб необходимо покончить. России необходимо держать под контролем силы режима", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
Он добавил, что Турция понимает, что Россия беспокоится о собственной безопасности. «Все эти вопросы обсуждаются. Если мы не будем обсуждать все темы, то сильно ослабим возможность сохранения территориальной целостности Сирии», — сказал турецкий министр.
В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Ближний Восток , Армия , Мевлют Чавушоглу , Джебхат ан-Нусра , МИД Турции , РИА Новости , Анкара , Сирия , Турция
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