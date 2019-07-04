Project Syndicate (США): Америка ещё нужна в Сирии

Project Syndicate (США) . Мир встревожен перспективой конфликта между США Ираном , а тем временем в Сирии опять началась эскалация кровопролития. Трамп может сколько угодно обещать вывести из Сирии американские войска, но во избежание нового гуманитарного кошмара и еще одного массового исхода беженцев Америке придется остаться, рассуждают эксперты на страницах

Мир встревожен перспективой конфликта между США и Ираном, а тем временем в Сирии опять началась эскалация кровопролития. Режим сирийского президента Башара Асада активизировал натиск на оставшиеся оплоты оппозиции в провинции Идлиб , где живут примерно 3 миллиона человек, в том числе многие внутренние мигранты, которым пришлось покинуть свои дома. Для предотвращения нового гуманитарного кошмара и ещё одного массового исхода беженцев из страны Америка должна возобновить миротворческие усилия.

После того как поддерживаемая США коалиция, состоявшая в основном из курдских сил, сумела разрушить территориальный халифат «Исламского государства» ( ИГИЛ , запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), Америка начала постепенно уходить из Сирии. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе оттуда американских войск, фактически отдав переговоры по поводу будущего страны в руки России, Ирана и Турции

Сейчас уже очевидно, что для Трампа это был фальстарт. Возобновление боевых действий в Идлибе стало мощным напоминанием, что Сирия по-прежнему остаётся очагом напряжённости. Почти треть страны контролируют курдские военные формирования, которые Турция считает своими смертельными врагами. Поддержка курдов Америкой и решение Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы привели к тому, что отношения США и Турции оказались на грани разрыва. Между тем Россия, поддержав режим Асада, сумела вернуться в регион, а Иран создал в Сирии собственный плацдарм, расширив региональное влияние и приблизив перспективы начала войны с Израилем

Америке нужно не игнорировать эти риски, а вернуться в игру, формирующую будущее Сирии. В качества первого шага США следует создать новую контактную группу с участием Турции, России, Евросоюза ООН . У этой инициативы должно быть три главных цели. Первая: оказать давление на режим Асада, потребовать прекратить насилие и согласиться на децентрализацию государства в обмен на международную помощь в реконструкции страны. Чтобы покончить с конфликтом, режим Асада должен полностью прекратить атаки в Идлибе, а оппозиционные группы, которые сосредоточились в этой провинции, должны согласиться на разоружение и отказаться от дальнейшей вооруженной борьбы.

Создание политических условий для мира и стабильности в Сирии потребует принятия новой конституции, которая обеспечит делегирование существенных полномочий на региональный уровень — при сохранении монополии сирийского правительства на применение силы. Если допустить, что в стране сохранится попурри из автономных вооружённых формирований, это почти неизбежно приведёт к развалу государства.

Для международного сообщества главным геополитическим и гуманитарным приоритетом должна стать организация помощи в реконструкции; эта помощь станет дополнением к политическому договору. Если не будут восстановлены разорённые войной поселения в Сирии, равно как и возможности государства оказывать населению базовые услуги, то дверь для возрождения экстремизма останется открытой, ведь подобные ИГИЛ группировки возникают в результате социальных бедствий. Для начала процесса восстановления Евросоюзу — при поддержке ООН — следует взять на себя роль лидера в таких вопросах, как организация возвращения беженцев, предоставление необходимых ресурсов, реализация программы послевоенной реконструкции.

Второй целью контактной группы должно стать заключение соглашения с главной курдской партией Сирии — Партией демократического единства ( PYD ). В обмен на региональную автономию в составе децентрализованного сирийского государства PYD перестанет координироваться с Рабочей партией Курдистана (PKK), которая уже несколько десятилетий ведёт в Турции сепаратистскую кампанию террора. Если PYD действительно разорвёт связи с PKK, контактная группа станет инициатором плана стабилизации для курдского региона в Сирии.

У США есть обязательство — гарантировать политические права сирийских курдов, которые вели борьбу против ИГИЛ. Но одновременно они обязаны снова наладить отношения с Турцией. Единственный способ сделать и то и другое — стать посредником в сближении Турции и PYD. Для этого Америка должна выполнить обещание изъять тяжёлые вооружения, ранее переданные курдам, а также надавить на PYD, чтобы курды восстановили местный контроль в тех населённых пунктах, которые они оккупировали в ходе кампании против ИГИЛ.

Кроме того, Америка должна помочь отодвинуть курдских бойцов от турецкой границы. Этого можно добиться, создав зону безопасности в Северной Сирии. Это предложение сейчас обсуждается в Анкаре и Вашингтоне. Недавнее восстановление прямого диалога между правительством Турции и руководством PYD стало обнадёживающим сигналом.

Третьей целью контактной группы должно стать сокращение, если уж не полная ликвидация, иранского влияния в Сирии. С помощью собственных сил и прокси-сил на местах, не говоря уже о значительном влиянии на сирийское правительство, Иран способен создавать проблемы не только в Сирии, но также в Ираке, Ливане и Израиле. Уже само формирование новой контактной группы уменьшит дипломатическое влияние Ирана, поскольку ему будет отказано в доступе к главной площадке для переговоров о сирийском будущем. Вдобавок эта группа должна потребовать отдалить Асада от иранцев, что станет условием предоставления помощи в реконструкции страны.

Трамп совершенно правильно хочет уйти из Сирии. Но чтобы выпутаться из этого конфликта, Америка должны сначала инициировать новые дипломатические, миротворческие усилия. Если Трамп уйдёт раньше времени, Сирия останется хронически нестабильной, а значит, уязвимой перед возрождением радикализма. Более того, американский разрыв с Турцией пройдёт точку невозврата, Россия получит неконтролируемого прокси-союзника на Ближнем Востоке, а Иран получит больше возможностей сеять хаос во всём регионе. Созреют условия для возобновления конфликта, в который вновь будут втянуты США, но уже с намного более высокими издержками. Выбор сделать очень легко.